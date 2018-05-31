Итоги конкурса на лучший судебный акт подвели в Верховном суде РК

В нем приняли участие 45 судов, 78 судей и 5 специалистов.

В рамках международной конференции: «Судебная риторика: вопросы обучения и практики», которая впервые прошла в Верховном суде Казахстана онлайн, были подведены итоги республиканского конкурса «Лучший судебный акт в новом формате», стартовавшего 16 апреля, передает Zakon.kz.

По информации ВС РК, на конкурс отбирались лучшие образцы судебных актов по гражданским делам. В нем приняли участие 45 судов, 78 судей и 5 специалистов.

Работы были представлены в номинациях «Лучшее судебное решение на государственном языке», «Лучшее судебное решение на русском языке». Все победители и активные участники отмечены грамотами, благодарственными письмами от имени председателя Верховного Суда и иными поощрениями.

Как отметили в Верховном суде, лучшие экземпляры судебных актов войдут в соответствующий сборник. Он станет ориентиром для судей по совершенствованию навыков подготовки судебных решений.

Ранее сообщалось, ключевым посылом конференции явилось поручение Главы государства о том, что все государственные служащие должны научиться вести диалог с обществом, говорить с населением страны на доступном и понятном языке, разъяснять суть, логику и результаты проводимых реформ.

В мероприятии приняли участие председатель Верховного Суда Жакип Асанов, судьи, депутаты парламента, руководство Академии правосудия, представители НПП «Атамекен», вузов, адвокатуры, международные эксперты, ученые-филологи, общественные и государственные деятели, а также студенты КазГЮУ, Евразийского гуманитарного института и ЕНУ им.Л.Н.Гумилева.

Форум состоял из двух сессий: «Искусство убедительной и эффективной речи» и «Судебное красноречие – важный показатель качества юридического образования».

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