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Три современные девушки согласились провести ночь в лагере АЛЖИР

АЛЖИР — Акмолинский лагерь жен изменников родины вошел в историю, как место страшных ночных допросов, жесточайших условий работы и самых отчаянных женских слез.

Фото : YouTube31 мая 2018, 20:53

Ко дню памяти жертв политических репрессии команда el.kz представляет уникальную возможность увидеть воочию события из трагических страниц нашей истории.

Обычно поход в музей — это возможность посмотреть на экспонаты и прослушать очередную скучную историю. А что, если экспонаты будут смотреть на тебя и слушать твои истории? Может ли современный человек хоть отдаленно почувствовать то что испытали узницы АЛЖИРа: страх, холод стен, отчаяние и боль?

Три смелые девушки согласились провести ночь среди призраков прошлого. О чем они скажут воскресшим тиранам и каким будет их рассвет в АЛЖИРе, вы узнаете, посмотрев этот фильм.
«АЛЖИР» — это не квест, это реальность.


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