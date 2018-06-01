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1 июня в Астане перекроют часть улиц

В городу пройдут мероприятия, посвященные празднованию 1 июня.

Фото : e-event.kz1 июня 2018, 09:30

Пресс-служба ДВД Астаны предупреждает о перекрытии некоторых улиц 1 июня, передает Zakon.kz.

"В связи с празднованием Дня защиты детей сегодня, 1 июня, с 11.00 до 12.00 часов движение транспортных средств будет ограничено по проспекту Абая: от улицы Жангельдина до проспекта Республики, по проспекту Республики: от улицы Сейфуллина до улицы Иманова, по улице Кенесары: от улицы Иманбаева до улицы Бейбітшілік", - сказано в распространенном сообщении.

Полиция рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.


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