О причинах подъема заболеваемости менингококковой инфекцией в Алматы рассказали врачи

Одной из причин является неустойчивая погода (затяжная весна).

Причины подъема заболеваемости менингококковой инфекцией в Алматы объяснили эксперты Комитета охраны общественного здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день подъем заболеваемости отмечается в городе Алматы. Причинами подъема заболеваемости менингококковой инфекцией населения Алматы явились: неустойчивая погода (затяжная весна), поддерживающая циркуляцию возбудителя в обществе; снижение иммунитета населения, связанное с сезоном времени года; рост в обществе носителей возбудителя менингококковой инфекции», - сообщили в пресс-службе Комитета в ответ на письменный запрос редакции.

Цикличность заболеваемости: 2011 год - 44 случая, 2012 год - 23 случая, 2013 год - 49 случаев, 2014 год - 36 случаев, 2015 год - 66 случаев, 2016 год - 16 случаев. Как отметили в КООЗ, пики заболеваемости в Алматы пришлись на 2013, 2015 и 2018 годы.





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