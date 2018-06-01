Назарбаев отметил заслуги Исекешева

Аким столицы отчитывался перед президентом о реализации поручений данных еще в ноябре 2017 года.

Нурсултан Назарбаев похвалил акима Астаны за проделанную работу во время расширенного заседания политического совета партии «Нұр Отан», передает корреспондент Zakon.kz.

Аким столицы Казахстана Асет Исекешев отчитывался сегодня перед президентом о реализации поручений данных еще в ноябре 2017 года. Так, по его словам, за год, по инициативе партии в городе проводятся спартакиада и олимпиада среди партийцев.

Также он отметил, что в городе проживает около 230 тысяч молодых людей, поэтому реализуется проект «молодежный маслихат». По 45 округам избраны 45 молодых людей, которые стали депутатами этого маслихата, и теперь они работают с депутатами городского маслихата по проблемам молодежи. Также, в городе реализуются проекты, направленные на трудоустройство молодежи.

«Всего у нас 3 группы проектов. Первая – в сфере новой политики занятости и доступного образования. Сегодня в Астане 500 тысяч трудоустроенных людей, из них 300 тысяч работают в сфере МСБ. По нашим расчетам к 2023 году с учетом роста населения будет 650 тысяч занятых. То есть речь идет о создании еще 150 тысяч новых рабочих мест. Для этого мы исключили из перечня профессий по госзаказу устаревшие специальности и добавили наиболее востребованные профессии для городского хозяйства – инженер лифтов, инженер по слаботочным системам, специалист по газификации, педагоги географии на казахском и английском языке и так далее. А также ряд высокотехнологичных профессий – информационное моделирование, строительство и проектирование, кибербезопасность, транспорт, медицина, образование», - сказал аким Астаны.

Он также отметил, что при акимате были открыты вечерние образовательные курсы, и курсы по выходным дням, для того, чтобы молодежь, работающая на строительных объектах, могла обучиться новой специальности без отрыва от производства и получить дополнительный доход.

«В текущем году будет обучено 30 тысяч жителей столицы, 17 из которых за счет госзаказа. Обучение на государственном языке вырастет с 45% до 65%, при этом обучение будет идти по многим техническим специальностям».

Вторая группа проектов, озвученная Исекешевым: образование новой формации. В пример он привел завершившийся пилотный проект обучения основам программирования и компьютерной грамотности с 1 класса.

«Есть позитивный результат. В этом году этот проект будет запущен в 35 школах. До 1 сентября все школы будут укомплектованы компьютерами, в каждый кабинет будет проведен wi-fi, все 84 государственные школы будут оснащены кабинетами робототехникой. В 15 школах будут открыты stem-лаборатории», - сказал он.

Третья группа проектов – цифровое общество. Так, до 1 сентября должны завершится работы по смарт-образованию, медицине, е-КСК, big-DATA. В 2019 году завершатся работы по единой геоинформационный системе, интеллектуальной транспортной системе и умному строительству.

«То есть в 2019 году будет сформирован каркас умного города в Астане. В рамках этого мы работаем над созданием цифрового паспорта для каждого жителя города, который позволит получать все государственные услуги и платежи и пособия без контакта с чиновником», - сказал Исекешев.

Также, по его словам, под лозунгом «Весь город в твоем смартфоне» уже работает мобильное приложение «Smart-Астана». Оно оказывает 60 услуг.

«Два коротких примера, добавлена услуга записи на прием к врачу - самая популярная услуга. Раньше требовалось звонить в поликлинику или приходить, терялось несколько часов, сейчас это занимает 2-3 минуты. По направлению в детские сады, раньше это занимало пять дней, сейчас пять минут», - добавил он.

Глава государства остался доволен проделано работой и докладом акима и руководителя столичного филиала партии.

«Достойно столицы показывать пример, как надо исполнять намеченные нами планы. Если все это будет выполнено, я думаю, что это будет примером для всех остальных. Весь Казахстан тебя слушал, я думаю, будут брать пример», - сказал Назарбаев Исекешеву.

Татьяна Ковалева, Астана

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