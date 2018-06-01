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Назарбаев отметил заслуги Исекешева

Аким столицы отчитывался перед президентом о реализации поручений данных еще в ноябре 2017 года.

Фото : Zakon.kz1 июня 2018, 11:59

Нурсултан Назарбаев похвалил акима Астаны за проделанную работу во время расширенного заседания политического совета партии «Нұр Отан», передает корреспондент Zakon.kz.

Аким столицы Казахстана Асет Исекешев отчитывался сегодня перед президентом о реализации поручений данных еще в ноябре 2017 года. Так, по его словам, за год, по инициативе партии в городе проводятся спартакиада и олимпиада среди партийцев.

Также он отметил, что в городе проживает около 230 тысяч молодых людей, поэтому реализуется проект «молодежный маслихат». По 45 округам избраны 45 молодых людей, которые стали депутатами этого маслихата, и теперь они работают с депутатами городского маслихата по проблемам молодежи. Также, в городе реализуются проекты, направленные на трудоустройство молодежи.

«Всего у нас 3 группы проектов. Первая – в сфере новой политики занятости и доступного образования. Сегодня в Астане 500 тысяч трудоустроенных людей, из них 300 тысяч работают в сфере МСБ. По нашим расчетам к 2023 году с учетом роста населения будет 650 тысяч занятых. То есть речь идет о создании еще 150 тысяч новых рабочих мест. Для этого мы исключили из перечня профессий по госзаказу устаревшие специальности и добавили наиболее востребованные профессии для городского хозяйства – инженер лифтов, инженер по слаботочным системам, специалист по газификации, педагоги географии на казахском и английском языке и так далее. А также ряд высокотехнологичных профессий – информационное моделирование, строительство и проектирование, кибербезопасность, транспорт, медицина, образование», - сказал аким Астаны.

Он также отметил, что при акимате были открыты вечерние образовательные курсы, и курсы по выходным дням, для того, чтобы молодежь, работающая на строительных объектах, могла обучиться новой специальности без отрыва от производства и получить дополнительный доход.

«В текущем году будет обучено 30 тысяч жителей столицы, 17 из которых за счет госзаказа. Обучение на государственном языке вырастет с 45% до 65%, при этом обучение будет идти по многим техническим специальностям».

Вторая группа проектов, озвученная Исекешевым: образование новой формации. В пример он привел завершившийся пилотный проект обучения основам программирования и компьютерной грамотности с 1 класса.

«Есть позитивный результат. В этом году этот проект будет запущен в 35 школах. До 1 сентября все школы будут укомплектованы компьютерами, в каждый кабинет будет проведен wi-fi, все 84 государственные школы будут оснащены кабинетами робототехникой. В 15 школах будут открыты stem-лаборатории», - сказал он.

Третья группа проектов – цифровое общество. Так, до 1 сентября должны завершится работы по смарт-образованию, медицине, е-КСК, big-DATA. В 2019 году завершатся работы по единой геоинформационный системе, интеллектуальной транспортной системе и умному строительству.

«То есть в 2019 году будет сформирован каркас умного города в Астане. В рамках этого мы работаем над созданием цифрового паспорта для каждого жителя города, который позволит получать все государственные услуги и платежи и пособия без контакта с чиновником», - сказал Исекешев.

Также, по его словам, под лозунгом «Весь город в твоем смартфоне» уже работает мобильное приложение «Smart-Астана». Оно оказывает 60 услуг.

«Два коротких примера, добавлена услуга записи на прием к врачу - самая популярная услуга. Раньше требовалось звонить в поликлинику или приходить, терялось несколько часов, сейчас это занимает 2-3 минуты. По направлению в детские сады, раньше это занимало пять дней, сейчас пять минут», - добавил он.

Глава государства остался доволен проделано работой и докладом акима и руководителя столичного филиала партии.

«Достойно столицы показывать пример, как надо исполнять намеченные нами планы. Если все это будет выполнено, я думаю, что это будет примером для всех остальных. Весь Казахстан тебя слушал, я думаю, будут брать пример», - сказал Назарбаев Исекешеву.

Татьяна Ковалева, Астана

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