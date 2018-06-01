Назарбаев: Я видел, как студенты Астаны на базаре в лачугах у старушек живут

Я считаю, что это великое благо для нашей молодёжи - получение нормальных условий своего образования - Назарбаев.

Фото : АиФ

Нурсултан Назарбаев рассказал, почему настаивает на строительстве студенческих общежитий во время расширенного заседания политического совета партии «Нұр Отан», передает корреспондент Zakon.kz. «Почему у меня эта идея родилась? Я ходил по городу и видел, как студенты Астаны на базаре в лачугах у старушек живут, чтобы попросту переночевать. Не заниматься, ни помыться, ничего там нет. О каком образовании можно вести речь? Это, наверное, не только здесь, так везде. Есть, например, студенты, которые живут в столице с родителями и ходят в университет, а есть которые приезжают. Поэтому, я считаю, что это великое благо для нашей молодёжи - получение нормальных условий своего образования», - сказал президент. Он также предложил организовать летние студенческие отряды, чтобы у молодых людей была возможность заработать. «Пусть они сами работают там, я думаю, им приятно будет, особенно, если они сами будут там жить. Будут и за качеством, и за скоростью смотреть», - заключил глава государства. Все новости читайте здесь. Татьяна Ковалева, Астана

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