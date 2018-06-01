Павлодарцы посетили сакральные места Восточного Казахстана

Обменяться экспедициями между двумя регионами предложили в управлении внутренней политики Павлодарской области.

Павлодарские журналисты и блогеры провели экспедицию по сакральным местам Восточно-Казахстанской области, в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Обменяться экспедициями между двумя регионами предложили в управлении внутренней политики Павлодарской области. В итоге группа павлодарских журналистов и блогеров посетила знаковые сакральные места Восточного Казахстана. Среди них – пещера Коныр-Аулие, внутри которой расположено озеро. Считается, что вода в нем целебная.

- В Павлодарской области в Баянуле тоже есть пещера, которую называют Коныр-Аулие, - говорит местный житель Мухтар. – Существует легенда, что во времена всемирного потопа в этой пещере жили святые пророки.

В музейном комплексе «Жидебай», открытом в доме, где жил Абай Кунанбаев, участникам экспедиции показали один из первых сборников стихов и трехструнную домбру известного казахского мыслителя и философа.







- Я родом из Семея, и для меня Жидебай и Коныр-Аулие – это знаковые места, - говорит блогер Яков Федеров. - Ещё с детства мы читали о них в «Пути Абая» Мухтара Ауэзова. Я не устаю приезжать сюда, так как здесь особая атмосфера, которой мы все зарядились во время поездки. Инициатива проведения экспедиций в соседние области – отличный шаг для развития внутреннего туризма. Необходимо создавать «моду» на туризм по историческим и природным достопримечательностям Казахстана.





В Уланском районе павлодарцы побывали у буддистской крепости-монастыря Аблайкит. Этот храм в XVII построил джунгарец Аблайтайша. Однако в результате столкновений между джунгарами это сооружение пришло в запустение, а со временем было разрушено. Во время раскопок, которые начались здесь в 2015 году, найдены элементы посуды, металлические предметы и даже мелкие фрагменты рукописей.

В Катон-Карагайском районе павлодарские журналисты и блогеры посетили комплекс «Берельские курганы», который насчитывает около 100 древних захоронений. Как признались ученые, ведущие раскопки в долине реки Бухтарма, работы здесь хватит еще на ближайшие 100 лет.







- Первые раскопки здесь провели еще в 1865 году, - отметил научный работник Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова Елдос Карибаев. - Все находки той поры хранятся в Эрмитаже.

Сегодня на месте двух курганов уже готовятся открыть музейные павильоны. В задумках же презентовать здесь большой музей под открытым небом.

Посетили участники экспедиции и одно из самых труднодоступных сакральных мест ВКО – озеро Рахмановские ключи. Водоем расположено на высоте 1760 метров.







- Попасть на Рахмановские ключи нелегко, - говорит житель Катон-Карагайского района Муратбек. – Раньше туда можно было добраться только на вертолете, потом построили горную дорогу, но обычная легковушка туда не заедет – нужно нанимать грузовик или УАЗик «таблетку».

Эта местность уникальна тем, что здесь бьют теплые радоновые источники температурой до 40 градусов по Цельсию, которые считаются лечебными. Поэтому в санаторий, который работает на берегу Рахмановских ключей уже больше 50 лет, едут даже из Европы и США.

- Этой водой можно умываться, ее можно пить, - рассказывает организатор досуга Ольга Кисточка. – Если вы наберете воду в бутылку, минеральные свойства сохранятся, а вот радон улетучится из нее через два часа.





Экспедиция павлодарских журналистов и блогеров по сакральным местам ВКО продлилась 5 дней. За это время участники экспедиции преодолели 3000 километров, 100 из которых пешком, и посетили 7 историко-культурных памятников.

Адиль Аскеров

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