В Кокшетау задержали одиннадцать водителей под наркотическим опьянением

Севшим за руль после употребления наркотиков грозит административная ответственность.

Полиция Кокшетау за пять дней задержала 11 водителей, которые находились в состоянии наркотического опьянения, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Акмолинской области.

В Акмолинской области с 28 мая по 1 июня проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Канал-Кордон", направленное на перекрытие каналов транспортировки наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров.

"За пять дней полицейскими задержаны 11 автовладельцев, управлявших автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Они будут привлечены к административной ответственности", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, выявлено 14 наркопреступлений, в том числе семь фактов сбыта. К примеру, за сбыт марихуаны был задержан житель Кокшетау.

В его частном доме служебная собака нашла полимерный мешок с марихуаной общим весом более семи килограммов. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!