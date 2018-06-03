Как живет бывшая жена Путина после развода

До развода с президентом у Людмилы Путиной был совсем небольшой годовой доход, однако в последнее время она и ее близкие начали покупать землю и элитную недвижимость в Подмосковье и за границей.

Журналисты рассказали об активах бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы в элитном районе Подмосковья.

Коттеджный поселок "Миллениум парк", расположенный в 20 километрах от Москвы по Новой Риге, называют подмосковной Венецией. Согласно документам из Росреестра, в 2016 году почти два с половиной гектара земли — 240 соток — здесь купила Людмила Александровна Очеретная (так после второго замужества зовут бывшую жену Владимира Путина), передает "Медуза".

По словам журналистов, она приобрела сразу восемь участков, расположенных вдоль одного из каналов. Стоить они, по разным оценкам, могли от 384 до 432 миллионов рублей — при этом, по словам риелтора Villagio Estate, близость к воде и лесу существенно повышает стоимость земли.

"Своим участком в «подмосковной Венеции» Людмила Очеретная владела недолго. В ноябре 2017 года она продала все два с половиной гектара новому владельцу — Ирине Пунии, жене Викрама Пунии, основателя одной из крупных российских фармацевтических компания «Фармсинтез». В телефонном разговоре с OCCRP Пуния подтвердил факт покупки земли, но сказал, что ему ничего не известно про прежних владельцев, потому что сделка проходила через риелторскую компанию. Стоимость приобретенных участков он называть отказался", - говорится в расследовании.

В апреле 2017 года сайт OCCRP выяснил, что Людмиле Очеретной принадлежит вилла "Сюзанна" во французском Биаррице стоимостью более шести миллионов евро.

"Вилла «Сюзанна», о которой в 2017 году писали «Медуза» и OCCRP, также не пользуется вниманием хозяев: ее реконструкция, похоже, приостановлена. Последний раз корреспондент OCCRP навещал здание прошлой осенью: материя, которая закрывала барельеф на крыльце, истрепалась, оконных рам и нескольких стен по-прежнему нет. Владельцем «Сюзанны» остается Артур Очеретный — только теперь она во французском кадастре записана не на главу ЦРМК лично, а на принадлежащую ему компанию, зарегистрированную по адресу виллы", - рассказали журналисты.

Также отмечается, что «Центр развития межличностных коммуникаций» стал после развода с Путиным источником дохода Людмилы. Кроме того, по информации издания, бывшая жена Путина с 2014 года стала владелицей компании "Меридиан", которая занимается недвижимостью. Ей принадлежали 99% активов.

О том, что Людмила Путина вышла замуж за главу Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного, стало известно два года назад. Артуру 38, он родился и вырос в подмосковных Люберцах. С Людмилой познакомился в начале нулевых. После официального развода Путиных в 2013 Людмила и Очеретный поженились, а экс-первая леди даже сменила фамилию.

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