Руководитель детсада подала в суд на «жалобщицу»

Все жалобы были проверены и признаны необоснованными.

В Кызылординской области руководитель детского сада подала в суд на женщину, которая постоянно писала на нее необоснованные жалобы, передает Zakon.kz со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Дело рассматривалось Жанакорганским районным судом. Как указано в материалах, «было рассмотрено заявление частного обвинителя А. о привлечении подсудимой Н. к уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений, порочащих ее честь и достоинство. В суде обвинитель А. указала, что с момента назначения её руководителем детского сада, Н. пишет против нее необоснованные жалобы, согласно этим жалобам, детский сад неоднократно проверяли, это отрицательно влияет на их работе, однако, все жалобы были проверены и установлены необоснованными».

Рассмотрев материалы уголовного дела, заслушав объяснения сторон и свидетелей, приговором суда Н. признана невиновной по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 130 УК Республики Казахстан, и оправдана из-за отсутствия в ее действиях состава преступления.

Приговор не вступил в законную силу.

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