4 июня - День государственных символов в Казахстане

Государственным символам Казахстана исполняется 26 лет.

Сегодня, 4 июня, Республика Казахстан отмечает День государственных символов, сообщает Zakon.kz.

4 июня 1992 года были впервые утверждены новые государственные символы независимого Казахстана. Этот день навсегда останется в истории страны как День рождения новой государственной символики, пишет Calend.ru.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № 337 от 4 июня 2007 года «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года №382 «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан»» 4 июня в республике празднуется День государственных символов.

Государственные символы — одна из незыблемых основ государства. Государственным символам Казахстана исполняется 26 лет. Ими являются Государственный флаг, герб и гимн.

Государственный флаг Казахстана представляет собой голубое полотнище прямоугольной формы. В его центре изображено солнце с лучами, а под ним - парящий орел. У древка расположен национальный орнамент, имеющий вид вертикальной полосы. Все эти элементы окрашены в золотой цвет.

Государственный герб Казахстана имеет круглую форму. На голубом фоне изображен шанырак (верхняя сводчатая часть юрты). От изображения шанырака во все стороны расходятся уыки (опоры) в виде лучей солнца. Слева и справа от шанырака изображены мифические крылатые кони. В верхней части герба можно увидеть изображение объемной пятиконечной звезды, а в нижней - надпись «Қазақстан». Все вышеперечисленные элементы имеют цвет золота.

В истории независимого Казахстана Государственный гимн страны утверждался дважды - в 1992 и в 2006 годах. После обретения республикой государственного суверенитета в 1992 году был объявлен конкурс на музыку и текст гимна Казахстана. По итогам конкурса было принято решение сохранить музыкальную редакцию гимна Казахской ССР. Таким образом, авторами музыки первого казахстанского гимна стали Мукан Тулебаев, Евгений Брусиловский и Латиф Хамиди. В конкурсе на лучший текст также победил авторский коллектив, представленный известными поэтами: Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и поэтессой Жадырой Дарибаевой. Основой нового Гимна РК стала популярная в народе патриотическая песня «Менiң Қазақстаным». Она была написана в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова. Для придания песне высокого статуса государственного гимна и более торжественного звучания Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев доработал первоначальный текст.

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