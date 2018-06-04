Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Кызылорде мужчина скончался от менингита

С умершим в тесном контакте находились 15 человек.

Фото : crimea.ria.ru4 июня 2018, 11:23

В Кызылординской области скончался 27-летний мужчина от менингита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного управления здравоохранения, на прошлой неделе у жителя Жанакорганского района Кызылординской области обнаружили инфекцию менингококка. Мужчина 1991 года рождения был в срочном порядке госпитализирован в больницу, начато его лечение. Но, к сожалению, врачам не удалось спасти пациента, больной скончался в реанимационом отделении районной больницы.

«С умершим в тесном контакте находились 15 человек. Результаты их анализов отрицательные. Все они отпущены домой, но будут находиться под наблюдением врачей. Сейчас продолжает свою работу специальный штаб при управлении здравоохранения Кызылординской области. Специалисты работают на месте очага, чтобы предотвратить массовое заболевание менингитом. Работники районной больницы обходят дома в целях профилактики», - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Кызылординской области Нуржамал Турсынбаева.

Через считанные дни кызылординские медики планируют начать вакцинацию населения, после того как сюда доставят необходимые медикаменты.

Отметим, что неизвестно при каких обстоятельствах погибший заразился инфекцией, известно лишь то, что он не выезжал за пределы области.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты