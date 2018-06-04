В Кызылорде мужчина скончался от менингита

С умершим в тесном контакте находились 15 человек.

В Кызылординской области скончался 27-летний мужчина от менингита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного управления здравоохранения, на прошлой неделе у жителя Жанакорганского района Кызылординской области обнаружили инфекцию менингококка. Мужчина 1991 года рождения был в срочном порядке госпитализирован в больницу, начато его лечение. Но, к сожалению, врачам не удалось спасти пациента, больной скончался в реанимационом отделении районной больницы.

«С умершим в тесном контакте находились 15 человек. Результаты их анализов отрицательные. Все они отпущены домой, но будут находиться под наблюдением врачей. Сейчас продолжает свою работу специальный штаб при управлении здравоохранения Кызылординской области. Специалисты работают на месте очага, чтобы предотвратить массовое заболевание менингитом. Работники районной больницы обходят дома в целях профилактики», - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Кызылординской области Нуржамал Турсынбаева.

Через считанные дни кызылординские медики планируют начать вакцинацию населения, после того как сюда доставят необходимые медикаменты.

Отметим, что неизвестно при каких обстоятельствах погибший заразился инфекцией, известно лишь то, что он не выезжал за пределы области.

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