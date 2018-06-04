В Алматы и Астане появятся дополнительные пункты приема заболевших менингитом

Министр здравоохранения также прокомментировал ситуацию с экстренным приемом заболевших от менингита в Казахстане.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал журналистам, как в штабе прорабатывают ситуацию с экстренной медицинской помощью в период вспышки менингита, сообщает zakon.kz.

В частности он ответил: почему погибшего 5-летнего ребенка и его 19-летней родственницу в Алматинской области везли за 55 километров от больницы? По его словам, власти не могут себе позволить в пиковые месяцы заболеваемости держать на балансе дополнительные автомобили "скорой помощи", а потом просто убирать их подальше в виду низкой необходимости.

"Что касается скорой помощи, да, действительно, когда есть пик обращаемости, это не секрет, и в такие будние дни, такие ситуации бывают, когда у нас вспышки гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, я думаю, вы все понимаете, что машины скорой помощи, они в каждом регионе имеют четкое ограниченное количество, и они не появляются просто так в сезон, и мы их не можем взят откуда-то, в сезон количество машин увеличить и потом опять куда-то убрать. Поэтому задержки возможны, это объективная ситуация. В таких случаях опять же никто не лишает права самостоятельно обращаться. И многие граждане самостоятельно обращаются. Сейчас в рамках штаба мы дали поручение всем управлениям здравоохранения к этой ситуации быть готовыми, особенно в Алматы, Астане, необходимо дополнительный санитарный транспорт, если есть автопарки служебных больничных и поликлинических медицинских организаций, можно привлекать. С этим проблем нет. По крайней мере к нам пока официальных обращений не было. В соцсетях много пишут, еще раз говорю, обращайтесь непосредственно на сайт министерства, мы каждый случай будем проверять", - ответил глава ведомства.

Также Биртанов рассказал, почему в сложившейся эпидемиологической ситуацией не открываются дополнительные пункты осмотра и госпитализации пациентов, доставленных с подозрением на менингококковую инфекцию? Как пояснил министр, такие пункты действительно будут появляться при больницах в городах с наибольшим числом заболевших менингитом.

"Что касается пунктов. Сегодня мы приняли решение на штабе, поручение соответствующее уже доведено до регионов, в частности в Алматы и Астане, в тех регионах, где идет наибольшее количество заболевших, рассмотреть необходимость подготовки и развертывания дополнительных пунктов приемных пунктов в детских и взрослых стационарах. И необходимых для изоляции соответственно, боксированных комнат и палат. То есть, данный вопрос рассматривается, я думаю, сегодня-завтра будет решен. Здесь с этим проблем нет. Но на прошлой неделе, когда наша комиссия была, вице-министр всю неделю там проработала, такой необходимости не было", - сказал он.

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