Специалисты о менингите: Вакцинироваться уже поздно

Делать прививку от менингита или нет – этот вопрос сейчас стоит перед многими казахстанцами.

Вакцинироваться против менингококковой инфекции уже поздно, сообщает zakon.kz со ссылко на КТК.

Так считают некоторые специалисты. Если прививаться в период роста заболеваемости, то можно сделать только хуже. Тем временем вакцину уже получили 330 казахстанцев. В Алматы за препарататом сегодня выстраивались очереди. В клиники приходили целыми семьями. И это притом, что за прививку надо платить. Стоит она 22 тысячи тенге.

Делать прививку от менингита или нет – этот вопрос сейчас стоит перед многими казахстанцами. И многие на него, судя по всему, ответили положительно. В клиниках Алматы сегодня выстраивались очереди. Вакцинироваться приходили целыми семьями! В городе всего две медицинские организации ставят прививки от менингококка. И то - на платной основе. Цена укола около 22 тысяч тенге.

- Думали, на спад подет, а каждый день по новостям новые случаи, новые летальные исходы, и боишься за детей! Где скопления людей, мы не посещаем никакие курсы, тренировки и кружки. Дома.

- Вы знаете, у меня ребенок переболел в два года, это было 15 лет назад, я беспокоюсь очень, знаю, что это за болезнь. Поэтому второй маленький ребенок, и сами хотим привиться.

По данным департамента охраны общественного здоровья, в Алматы привились 330 человек, восемь из них - паломники, собирающиеся ехать на хадж. Здесь же говорят, что назвать данную ситуацию вспышкой нельзя. Случаи заболевания менингитом регистрируют постоянно. Правда, два года подряд летальных исходов не было. А теперь их целых шесть. Но ставить прививку или нет – личное дело каждого, считают эпидемиологи.

- Это желание населения. Если есть такое убеждение, что она спасет от менингококковой инфекции, то по желанию, конечно, можно вакцинироваться. Иммунитет будет вырабатываться в течение 21 дня, то есть весь период подъема заболеваемости может и пройти. Но в будущем даст подготовку к осеннему периоду, то есть похолодание, когда население будет обращаться с ОРВИ, фарингитами и простудами в поликлиническую сеть, - считает зам. руководителя Департамента охраны общественного здоровья г. Алматы Асель Калыкова.

Бывший детский инфекционист, а ныне президент общественного фонда «Аман саулык» Бахыт Туменова уверена: вакцинироваться уже поздно.

Бахыт Туменова, президент общественного фонда «Аман саулык»:

- На мой взгляд, в период эпидемии, в период подъема, вот как сейчас происходит, вакцинироваться уже поздно. Потому что можно провакцинировать, а он сегодня уже заразился, вы меня поняли? То есть мы можем, на мой взгляд, усугубить ситуацию. Надо было вакцинацию делать заранее. Объяснять, что это такое. То есть у нас, к сожалению, вот это информирование оно, профессиональное, грамотное, оно опаздывает. Тем более есть вакцина. Врачи советуют не паниковать, чаще проветривать помещение, делать влажную уборку и гулять на свежем воздухе. А ещё по возможности сократить время пребывания в людных местах.

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