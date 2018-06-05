Цены на сладости растут, а производство падает

Карамель и конфеты в Казахстане подорожали на 7% за год, выпуск кондитерских изделий сократился на 27%.

К лету цены на фруктово-ягодную карамель достигли 651,9 тг за кг - на 7,2% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Дороже всего по крупным городам и мегаполисам РК карамель обходится любителям сладостей из Актау (850 тг за кг, +11,3% за год), Астаны (740 тг за кг, +11,3% за год) и Кызылорды (709 тг за кг, +16,4%).

Конфеты (без шоколадной глазури) выросли в цене год-к-году на 7,4%, до 917,2 тг за кг в мае 2018. Самые высокие цены - в Актау (1191 тг за кг, +12,9% за год), Атырау (1130 тг за кг, на 1,1% дешевле, чем годом ранее), и Кокшетау (1062 тг за кг, +5,1%).

Производство шоколада, а также кондитерских изделий из шоколада и сахара сократилось год к году на 26,8%, до 33,2 тыс. тонн за январь-апрель 2018.

За спад «ответственны» кондитерские фабрики Алматы: объемы выпуска в ключевом регионе-производителе сократились сразу на 44% за год, до 15,6 тыс. тонн за 4 месяца (это всего 47% от РК, против 61,4% годом ранее).

Во втором по объемам производства регионе - Костанайской области - также отмечем спад: минус 1,3%, до 12,8 тыс. тонн.

Заметный рост показали только кондитеры Южно-Казахстанской области - сразу +28,9% за год, до 1,7 тысячи тонн.

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