Бекшин прокомментировал спекулятивные цены на вакцину от менингита

Вакцина предназначалась для участников хаджа.

Главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин прокомментировал вопрос цен на вакцину против менингококковой инфекции, сообщает МИА «Казинформ».

«Эта вакцина коммерческая, которая предназначалась для участников хаджа - большого хаджа и малого хаджа умра. Было завезено 4600 доз, и она реализовалась по 22 500 тенге. Поскольку хадж в августе, эта вакцина была отдана в рынок», - сказал Жандарбек Бекшин после брифинга в СЦК.

По его словам, в ближайшее время должна поступить очередная партия вакцины.

«Сейчас поступит еще вакцина, управление здравоохранения передаст ее в городские поликлиники, там есть везде прививочные кабинеты, и тогда будет возможность сократить затраты. То есть они будут только на шприц и вату, и наценка будет небольшая. Поскольку первая партия была закуплена частными организациями - они, пользуясь дефицитом, сами распределяют цены. Себестоимость вакцины составляет 17500 тенге», - пояснил Жандарбек Бекшин.

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