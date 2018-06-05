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Бекшин прокомментировал спекулятивные цены на вакцину от менингита

Вакцина предназначалась для участников хаджа.

Фото : соцсети5 июня 2018, 12:04

Главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин прокомментировал вопрос цен на вакцину против менингококковой инфекции, сообщает МИА «Казинформ».

«Эта вакцина коммерческая, которая предназначалась для участников хаджа - большого хаджа и малого хаджа умра. Было завезено 4600 доз, и она реализовалась по 22 500 тенге. Поскольку хадж в августе, эта вакцина была отдана в рынок», - сказал Жандарбек Бекшин после брифинга в СЦК.

По его словам, в ближайшее время должна поступить очередная партия вакцины.

«Сейчас поступит еще вакцина, управление здравоохранения передаст ее в городские поликлиники, там есть везде прививочные кабинеты, и тогда будет возможность сократить затраты. То есть они будут только на шприц и вату, и наценка будет небольшая. Поскольку первая партия была закуплена частными организациями - они, пользуясь дефицитом, сами распределяют цены. Себестоимость вакцины составляет 17500 тенге», - пояснил Жандарбек Бекшин.

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