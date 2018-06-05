Как уберечь детей от менингита – минздрав

Министерство здравоохранения РК подготовило рекомендации для родителей.

В связи с сезонным подъемом заболеваемости менингитом, медики настоятельно просят родителей быть более внимательными к состоянию здоровья своих детей, и обращаться к врачу при первых симптомах болезни, передает Zakon.kz.

Источник болезни

Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями — от бессимптомного носительства, назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки), менингита (воспаление мозговых оболочек) и менингококкового сепсиса (заражение крови).

Источником инфекции являются больные люди и «здоровые носители», т.е. люди у которых отсутствуют, какие-либо клинические проявления, но они являются носителями менингококка.

Симптоматика

Для менингита характерно внезапное начало: неожиданно появляется сильная головная боль, рвота, через 6-15 часов сыпь, температура достигает 39-40°С, озноб. Кожа бледная. Отмечается общая слабость, боли в спине и конечностях. Больные испытывают жажду, аппетит снижен.

Необходимо заметить, что заболевание может протекать в легкой, а поэтому очень коварной форме, имитируя такие сравнительно «безобидные» заболевания, как грипп, ангина, насморк, тонзиллиты и т.п.

При возникновении благоприятных условий, таких как ослабление защитных сил организма, вызванных переохлаждением, заболеванием, переутомлением, менингококк стремительно проникает в оболочки головного мозга и вызывает воспаление.

Профилактика

- Ограничить посещение без необходимости мест скопления людей, торгово-развлекательных комплексов, культурно-массовых мероприятий проводимых в плохо вентилируемых помещениях;

– Не переохлаждаться, и одеваться по погоде.

- Мойте руки. Тщательное мытье рук очень важно, чтобы избежать заражения. Научите своих детей часто мыть руки, особенно перед едой, после пребывания в общественном месте, а также после того, как они прикасались к животным;

- Следите за своим здоровьем. Поддерживайте вашу иммунную систему, нормально отдыхая, регулярно занимаясь спортом и придерживаясь здорового питания;

– Лицам, находившим в контакте с больным выполнять назначения врачей по приему антибиотиков с профилактической целью под контролем медицинских работников.

Первая помощь

Не заниматься самолечением и СРОЧНО ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ!!!

В связи с тем, что заболевание может некоторое время маскироваться под обычную простуду, необходимо своевременное обращение к врачу. При возникновении подозрения на менингит проводится срочная госпитализация пациента в условия инфекционной больницы.

Родители, запомните наши рекомендации, поделитесь этой информацией с другими родителями, своими совершеннолетними детьми и друзьями! Знайте, что беду легче предотвратить!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!