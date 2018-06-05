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Минздрав отметил возможность снизить цену на вакцину от менингита

Биртанов сказал, что есть возможность немного снизить стоимость вакцины против менингококковой инфекции.

Фото : Vesti.Ru5 июня 2018, 14:14

Министерство здравоохранения Казахстана будет работать над снижением цены на вакцину от менингококковой инфекции, заявил глава ведомства Елжан Биртанов, передает Спутник.

Ранее премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев возмутился ценами на вакцины в разных регионах страны: в некоторых областях ее продают по 20 тысяч тенге, а в некоторых — по 40 тысяч тенге. Он отметил высокие цены на вакцины и поручил решить эту проблему.

"Эта проблема есть. Наш комитет фармации на днях начал работу со всеми регионами, чтобы не повышали цены на лекарственные препараты. По-моему, есть возможность снизить цену на вакцинацию. По вопросам снижения цены премьер-министр нам и местным исполнительным органам дал поручение, будем работать", — сказал Биртанов журналистам.

В Казахстане с начала года из-за инфекционного заболевания скончались 13 человек, шестеро из которых – дети до 14 лет. Больше всего заболевших и умерших от менингита приходится на Алматы.

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