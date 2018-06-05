В Сан-Франциско откроется Генконсульство РК
Указ вводится в действие со дня его подписания.
Фото : yandex.ru5 июня 2018, 14:40
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ от 4 июня «Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в городе Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки)», сообщает Zakon.kz.
«Постановляю:
Открыть в городе Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки) Генеральное консульство Республики Казахстан», - говорится в документе.
В связи с чем правительству рекомендовано принять необходимые меры.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
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