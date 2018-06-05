В Имантауско-Шалкарской курортной зоне нашли идеальное место для автокараванинга

В курортной зоне в этом году будут активно развивать автокараванинг.

Аким области Кумар Аксакалов посетил туристические объекты Имантауско-Шалкарской курортной зоны в Айыртауском районе передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

В курортной зоне в этом году будут активно развивать автокараванинг. Подходящее место для мобильного туризма нашли близ озера Шалкар. На территории базы отдыха «Турпан» определен земельный участок для развития автокараванинга, где планируется обустройство автостоянки с инженерными коммуникациями и площадкой для палаток. Кумар Аксакалов считает это место идеальным для автокараванинга, теперь дело за реализацией проекта.

13 комфортабельных летних домиков на 52 мест ждут туристов. Также путешественники могут здесь разбить свои палатки.

«Сюда туристы должны приезжать и ставить свои палатки. Для автомашин выделите специальную зону с охраной. Туристам нужно разные виды развлечений. Организуйте площадку для пляжного волейбола. Берег озера должен быть чистым. Туалеты также должны соответствовать санитарным нормам. Территория должна охраняться круглосуточно. Это хорошее место, люди с удовольствием сюда будут приезжать», - подчеркнул Кумар Аксакалов.

Также в ходе рабочего визита глава региона посетил санаторий «Шалкар Су» который требует капитального ремонта. По словам заместителя директора «Шалкар су» Николая Игренева, необходимо полностью заменить систему канализации. При должном подходе к делу и вложении инвестиций этот санаторий станет излюбленным местом для туристов.

В целом, в Имантауско-Шалкарской курортной зоне идет активное развитие туристической отрасли. Особое внимание уделяется дорожной инфраструктуре. Только для Айыртауского района на ремонт автомобильных дорог выделено почти 4 млрд. тенге.

В текущем году в курортной зоне возведут 10 современных баз отдыха. Общая сумма инвестиций составит 411 млн. тенге. В курортной зоне будет построено множество коттеджей, летних домиков, кафе, беседок и магазинов. Лечебно-оздоровительный туризм развивается на базе отдыха ТОО «Солнечное ВИП», где завершено строительство оздоровительного комплекса круглогодичного приема туристов, с применением оздоровительных процедур. Охотничий и рыболовный туризм развивается в базах отдыха ИП «Воробьев» и ИП «Махметов». Для развития спортивного туризма на базах отдыха планируется предоставление услуг яхтинга и воздухоплавания.

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