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В Сан-Франциско откроется Генконсульство РК

 

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ от 4 июня «Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в городе Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки)», сообщает Zakon.kz.

«Постановляю:

Открыть в городе Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки) Генеральное консульство Республики Казахстан», - говорится в документе.

В связи с чем правительству рекомендовано принять необходимые меры.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

 

6 июня 2018, 09:37
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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