Евросоюз выделил Казахстану семь млн евро для борьбы с засолением почвы

Площадь засоленных почв в Казахстане составляет 41% от всей территории страны.

Проект стоимостью 7,1 миллионов евро, полностью финансируемый Европейским Союзом, демонстрирует применение современных зелёных технологий в использовании засоленных земель для сельскохозяйственных целей. Реализация проекта осуществляется в рамках совместного проекта ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН "Поддержка Казахстана для перехода к модели зелёной экономики", передаёт BNews.kz.

"Общая площадь засоленных почв в Казахстане составляет 111,55 млн гектаров, или 41% от всей территории страны. Только в Кызылординской области, пострадавшей от бедствия Аральского моря, 73 307 тыс гектаров орошаемых земель находятся в неудовлетворительном состоянии. Большинство имеющихся орошаемых земель требует коренного улучшения. Все вышеупомянутые факторы также сильно влияют на развитие животноводства. Однако, нехватка воды или доступ к ней препятствуют развитию животноводства. При этом, повышение урожайности высококачественной сельхозпродукции и развитие животноводства может обеспечить хорошую основу для экономической стабильности не только для региона, но и для всей страны. Рациональное использование засоленных земель и вовлечение бросовых земель в оборот является одним из проблемных вопросов сельскохозяйственного сектора Казахстана", - сказал постоянный Координатор ООН/Постоянный Представитель ПРООН в Казахстане Норимаса Шимомура.

В этой связи, в 2016 году в рамках совместного проекта EC/ПРООН/ЕЭК ООН “Поддержка Казахстана для перехода к модели зелёной экономики" был разработан пилотный проект по реабилитации засоленных земель Аральского региона. Для проекта было выбрано фермерское хозяйство "Манак Баба", расположенное в 12 километрах к юго–западу от села Тан. Применение 9 прогрессивных "зелёных" технологий позволило обеспечить фермерское хозяйство чистой водой и электроэнергией, необходимых для полноценного развития. На примере одного проекта была продемонстрирована полная система работы хозяйства, её преимущества, а также дальнейший потенциал тиражирования опыта.

"Мы считаем и признаем Казахстан как очень важного стратегического партнёра в будущем развитии. И работа в регионах является ключевым элементом нашей стратегии. Наши планы - работать с регионами, в том числе с Кызылординской областью, в новом формате через различные банки развития. Данный проект, реализованный при финансовой поддержке ЕС, является успешным примером реализации проекта в сфере зелёной экономики", - сказал поверенный посла представительства Европейского Союза в Казахстане Золтан Салаи.

В рамках проекта была построена гибридная установка, состоящая из солнечной и ветряной электростанции, которая преобразует солнечное излучение и движение ветряных масс в электрическую энергию.

"Далее полученная энергия используется для бытового потребления и на нужды фермерского хозяйства. Специальный насос качает воду из скважины, расположенной на территории фермерского хозяйства в ёмкость большого объёма, бассейн суточного регулирования. Из бассейна вода равномерно распределяется по фермерскому хозяйству с помощью ветки трубопроводов. Вода, очищаемая обратноосмотической установкой, используется для обеспечения водой хозяйственных нужд фермы, крупного рогатого скота, а также для орошения земель", - заявил Шимомура.

Он отметил, что в результате проекта были реабилитированы порядка 5 га засоленных земель, из них 3 га - это яблоневый сад, а остальная часть предназначена для выращивания овощных культур. Рентабельность такого вида бизнеса составляет 7%, при этом полный срок окупаемости 5 лет.

"Развитие подобного малого сельскохозяйственного бизнеса в Аральском регионе с использованием зелёных технологий может обеспечить потенциальную экономию затрат на водо- и энергопотребление до 29 млн тенге. Помимо экономии средств, благодаря проекту, потенциальное снижение выбросов СО2 достигает до 300 тонн в год. В общей сложности пользу от проекта могут получить около 37 тысяч человек. Это наглядный пример того, как внедрение новых технологий и подходов привело к диверсификации и потенциальному росту производительности. Мы можем видеть, что поставка сельскохозяйственной продукции может помочь достичь более широких целей развития”, - заявил Норимаса Шимомура

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