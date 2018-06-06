Мечта француза: Булат Бакауов предложил французским инвесторам электроэнергию по 7 тенге за киловатт

Своё предложение аким Павлодарской области озвучил на встрече с послом Франции в Казахстане Филиппом Мартинэ.

Своё предложение аким Павлодарской области озвучил на встрече с послом Франции в Казахстане Филиппом Мартинэ. Вице-президент компании Air Liquid Эриш Каро, присутствовавший на встрече, заявил, что электричество по таким ценам - мечта, передаёт корреспондент pavlodarnews.kz.

Открывая официальную встречу, Булат Бакауов сказал, что Франция - важный внешнеэкономический партнёр для Павлодарской области. Только в прошлом году товарооборот между Францией и нашим регионом вырос более чем в 3 раза и составил 13 миллионов долларов.

- При поддержке французских компаний в области успешно реализован проект по производству молочной продукции с фирмой "Food Master", - заявил глава региона. - В нашем регионе действует казахстанско-французское предприятие "SIM Format", которое получило право от Межгосударственного совета по железнодорожному транспорту поставлять продукцию на внутренний рынок и в страны СНГ. В перспективе на Павлодарском нефтехимическом заводе планируется строительство установки по переработке водорода с участием французской стороны.

Филипп Мартинэ заявил, что Франция готова сотрудничать с Павлодарской областью во всех сферах, но больше всего иностранцев интересует взаимодействие в промышленности и сельском хозяйстве.

- Мы готовы встречаться с представителями предприятий вашей области, - подчеркнул он. – Если есть какие-то инвестиционные проекты, мы готовы их рассмотреть. Если нужно, мы можем поискать для вас деловых партнеров во Франции.

Бизнесменам, которые вошли во французскую делегацию, аким Павлодарской области сделал заманчивое предложение. Как отметил Булат Бакауов, вблизи Экибастузской ГРЭС-1 можно открыть какое-нибудь энергоемкое производство, что позволит инвесторам закупать электроэнергию на станции по 7 тенге за киловатт.

- Такая стоимость - это мечта, - улыбнулся вице-президент компании Air Liquid Эриш Каро, курирующий крупные проекты по Казахстану и регионам Каспия.

В завершении встречи аким Павлодарской области вручил французскому послу книгу об инвестиционных возможностях региона.

Адиль Аскеров

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