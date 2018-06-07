Финансиста сельхозуправления Костанайской области обвиняют в хищении талонов на 8 млн тенге

Она совершила хищение талонов марки АИ 92 в количестве 56 186 литров.

В суд №2 города Костанай поступило уголовное дело в отношении руководителя отдела финансов, планирования и государственных закупок Управления сельского хозяйства акимата Костанайской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Костанайского облсуда.

М., 1976 года рождения, обвиняется в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере и служебном подлоге.

Из материалов дела следует, что М., являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в обязанности, которой входило осуществление контроля за обеспечением сохранности основных средств, ведение учета, списания основных средств, материалов, организация и проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей, используя свое служебное положение, совершила коррупционные преступления против собственности и против интересов государственной службы и государственного управления.

Так, за период времени с августа 2012 г. по 01 января 2018 года, М., совершила хищение талонов марки АИ 92 в количестве 56 186 литров на общую сумму 8 168 833 тенге, что является особо крупным размером.

Главное судебное разбирательство по делу назначено на 15.00 часов 20 июня

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