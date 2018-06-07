В Уральске пройдет республиканская акция «Народный юрист»

Мероприятие состоится 13 июня в 17:00 в здании Областного казахского драматического театра.

Уважаемые жители и гости города Уральска!

13 июня в 17:00 часов в здании Областного казахского драматического театра по адресу: проспект Достык, 185 состоится республиканская акция «Народный юрист».

Приходите и получите бесплатную юридическую консультацию юристов и адвокатов по любому правовому вопросу от взыскания алиментов или кредитования до регистрации юридического лица и уплаты таможенных платежей.

Планируется, что в рамках акции судьи городского суда Уральска будут информировать горожан о деятельности судов в целях повышения правовой грамотности населения.

Правовую помощь предоставят со своей стороны представители Департамента юстиции и сотрудники городского акимата.

Как и ранее, очередная акция организована при участии ИС «Параграф» и информационного портала ZAKON.KZ.

Подробнее об акции и экспертах смотрите по ссылке.

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