Ведущие оториноларингологи собрались в Актобе

6-7 июня ведущие врачи обсудили актуальные вопросы развития одного из важнейших направлений медицины.

Семь сложнейших операций по восстановлению органов слуха и дыхания провели в рамках международной научно-практической конференции оториноларингологов «Современные концепции и инновационные технологии в оториноларингологии» в Актобе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.



6-7 июня ведущие врачи Южной Кореи, Турции, России, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана обсудили актуальные вопросы развития одного из важнейших направлений медицины. Крупнейшее мероприятие проходит на базе Актюбинского медицинского центра.

- Глава государства уделяет развитию здравоохранения особое внимание, за годы Независимости Казахстаном достигнуты значительные успехи в медицине, внедряются инновационные технологии, проводятся сложнейшие операции. По поручению Президента в стране принимаются эффективные меры по цифровизации здравоохранения. Успешно развивается одно из важных направлений – оториноларингология. Вместе с тем, нам необходимо усилить работу по международному сотрудничеству и обмену опытом со специалистами дальнего и ближнего зарубежья. Научно-практическая конференция, которая проводится в целях укрепления международных связей, я уверен, придаст новый импульс развитию оториноларингологии страны, - отметил аким области Бердыбек Сапарбаев, открывая работу конференции.



Глава региона поблагодарил зарубежных экспертов за обмен своим опытом и методами современной помощи с актюбинскими врачами, практическую помощь и проведение сложнейших операций жителям области. В частности, в рамках проекта «Бақытты бала» турецкие врачи бесплатно прооперируют троих детей, у которых имеются серьезные проблемы со слухом.

В ходе конференции были награждены ветераны здравоохранения, внесшие особый вклад в развитие оториноларингологической службы области.

В завершение мероприятия делегатами была принята резолюция, которая позволит развивать и совершенствовать данное направление.

Отметим, что в течение двух дней проходят мастер-классы с участием экспертов хирургов из Южной Кореи, Турции, ведущих профессоров казахстанских научных центров с использованием инновационных технологий в области микрохирургии уха, эндоскопической риносинусохирургии, микрохирургии гортани.

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