В Уральске донор влюбился в пациентку, которой отдал свою почку

Сейчас Абзал и Айгерим готовятся к свадьбе, которая состоится 8 июля.

В Уральске донор почки благодаря своему поступку нашел себе вторую половину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на tdk42.kz.

В Западно-Казахстанской области 110 человек стоят в очереди на трансплантацию органов. Об этом сообщили в управлении здравоохранения. Люди вынуждены ждать, когда медики подыщут им подходящего донора. Абзал Адилов из Уральска прославился на весь Казахстан. 26-летний парень пожертвовал свою почку ради спасения девушки из Шымкента. Благодаря этому случаю он нашел свою вторую половину.

Сто жителей области нуждаются в пересадке почек. Большинство из этих людей получает процедуру гемодиализа. Некоторые пациенты вынуждены в течение нескольких лет пользоваться дорогостоящими аппаратами. Найти донора нелегко- чаще всего на это отваживаются близкие люди. Но что делать, если их органы не походят для пересадки?

-40 западноказахстанских пациентов прооперированы трансплантологами. Два человека получили новое сердце, 4-печень, остальные почки. Такие операции проводятся в Астане, в центрах кардиохирургии и трансплантологии и онкологии. Очередь сейчас на пересадку органов составляет 110 человек, - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова.

Об этом случае донорства, который произошел в 2017 году, узнала вся страна. Обычный уральский парень Абзал Адилов узнал из телепередачи о девушке из Шымкента. У нее отказали две почки. Абзал принял решение пожертвовать свой орган для спасения чужой жизни. О бескорыстном поступке узнала его будущая супруга. Она тоже родом из Шымкента. Сейчас Абзал и Айгерим готовятся к свадьбе, которая состоится 8 июля.

-"Айгерим узнала обо мне из социальных сетей. Мы два раза с ней встретились. Она мне очень понравилась. На третий раз я ее попросту украл и привез в Уральск. Наша свадьба назначена на 8 июля. Мы думаем пригласить порядка 100 человек, - говорит Абзал Адилов.

-Он действительно герой. На свете очень мало таких людей, кто бескорыстно может помочь людям. Я его очень люблю и верю, что у нас будет все хорошо, - отметила Айгерим Исмайл.

Стоит отметить, что сейчас в Казахстане могут пересаживать почки любых доноров. Это позволяет оказывать помощь самым маленьким пациентам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!