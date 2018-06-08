Эксперты нашли альтернативу банковским депозитам

По мнению специалистов, альтернативу рисковым инструментам финрынка могут предложить компании по строительству апарт-отелей.

С 1 июля максимальная ставка вознаграждения по тенговым депозитам физических лиц, снижена с 14% до 12%. В иностранной валюте сбережения уже давно приносят владельцам не больше 1% в год передает zakon.kz.

«В Казахстане ставки на депозиты едва покрывают инфляцию, а если мы прибавим к этому проблемы в банковской сфере и риск обвала тенге, то такие ставки просто не соответствуют реалиям сегодняшнего дня», - прокомментировал ситуацию на рынке независимый финансовый аналитики Петр Смирнов.

По мнению специалистов, альтернативу рисковым инструментам финрынка могут предложить компании по строительству апарт-отелей.

«За рубежом их чаще называют кондо-отелями. Это формат сочетает элементы отеля и кондоминиума. Такой отель из номеров квартирного типа управляется одним оператором, однако номера принадлежат не одному инвестору, а частным собственникам. Владельцы могут сами в нем проживать или сдавать апартаменты в аренду», - поделился подробностями руководитель проекта YE’S Astana Ернар Кулкыбаев.

По его информации, еще до начала официальных продаж было реализовано 10% апартаментов. Цена номера от $35 тыс. Инвестиционный расчет примерно следующий: совокупная доходность на приобретенный апартамент составит 10% годовых, а рост инвестиционной стоимости недвижимости - 25% в течение 2 лет.

«Приобретая апартамент в отеле YE’S Astana владелец получает не только актив в виде недвижимости, но и номер в 4-звездочном отеле. Заключив контракт с управляющей компанией на сдачу в аренду этого апартамента, собственник будет получать доход почти 10% годовых. Подчеркну, апарт-отель расположен в самом центре Астаны, в непосредственной близости от Триумфальной арки и EXPO. По самым скромный расчетам, местоположение и уровень отеля обеспечат круглогодичную 80% загрузку номеров», - объяснил руководитель проекта YE’S Astana.

Этот рынок получил широкое развитие в Объединенных Арабских Эмиратах. Структуры наших экономик схожи и пример показывает надежность таких инвестиций.

«Инвестор, обратившись в компанию YE’S Astana, выкупает номер и сдает его в аренду. Человек, таким образом, передает отельеру всю ответственность по управлению недвижимостью, по ее материальному и техническому обслуживанию. От этого контракта наши клиенты получают стабильный и регулярный доход, увеличение собственного капитала (так как по мере строительства недвижимость будет расти в цене), а также возможность воспользоваться своим номером», - прокомментировал Ернар Кулкыбаев.

Пока этот вид бизнеса новый для Казахстана.

«Цель такой покупки - исключительно инвестиционная. Сами владельцы номерами не пользуются, а получают доход. Но, недавно бизнесмен из ЮКО приобрел для сына номер. Ребенок через 2 года закончит школу и скорее всего будет учится в Астане, поэтому уже сегодня отец позаботился о месте проживания. Вы же понимаете, в отеле молодому человеку жить гораздо безопаснее, чем в собственной квартире. Да и родителям спокойней», - заключил спикер.

Стоит отметить, что YE’S Astana – это партнер международной сети YE’S. Компания начала работать в России в 2011 году. За несколько лет своего существования номерной фонд сети составил порядка 1 500 апартаментов. В настоящее время проектируемый номерной фонд составляет около 3 500 апартаментов.

Сеть апарт-отелей YE’S имеет собственные технические и операционные стандарты, которые сочетают высокие международные требования и специфику сегмента апарт-отелей в России.

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