Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свои маршруты.

В Астане частично перекроют улицу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

"В связи с проведением работ по переукладке асфальто-бетонного покрытия по ул.№Е-566 на участке от ул. Керей Жанибек хандар до Южной объездной дороги с 9 июля движение транспортных средств будет ограничено", - говорится в сообщении ДВД.

Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свои маршруты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!