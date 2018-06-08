В Астане частично перекроют улицу
Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свои маршруты.
Фото : misanec.ru8 июня 2018, 17:45
В Астане частично перекроют улицу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.
"В связи с проведением работ по переукладке асфальто-бетонного покрытия по ул.№Е-566 на участке от ул. Керей Жанибек хандар до Южной объездной дороги с 9 июля движение транспортных средств будет ограничено", - говорится в сообщении ДВД.
Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свои маршруты.
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