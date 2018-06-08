Вопросы взаимодействия государства и гражданского сектора обсудили в Атырау

На совещании с представителями НПО региона свое мнение высказал президент Гражданского Альянса Казахстана Асылбек Кожахметов.

Министр по делам религий и гражданского общества РК Дархан Калетаев прибыл с рабочим визитом в Атырау. В ходе визита министр ознакомился с работой первого в Казахстане Гражданского центра, открытого в Атырау при содействии областного акимата, сообщает zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Основной задачей центра является помощь при создании НПО, оказание методологической помощи и сопровождение предложенных идей.

- Мы видим какая большая работа в этом направлении проведена в регионе. Нам представили проекты которые уже реализуются. На сегодня гражданским обществом нельзя назвать то, что делается только некоммерческими организациями. Это работа всех заинтересованных категорий населения. И для этого нет необходимости создавать НПО, - считает Дархан Калетаев. – По республике зарегистрировано порядка 20 тысяч НПО, из них 8 тысяч бездействуют.

В Атырауской области также из официально зарегистрированных 500 НПО, активно работают чуть более 100.

- Здесь есть вопросы. Как поступать с теми, кто не работает? Нужны ли они? Будем ли мы требовать пройти перерегистрацию НПО или найдем другие пути ликвидации бездействующих организаций. Нужно подумать, - отметил Дархан Калетаев. - Сегодня необходимо уделять больше внимание не количеству существующих НПО, а качеству оказываемых ими услуг.Ежегодно для осуществления госсоцзаказа бюджет выделяет более 19 млрд тенге. Еще более 5 млрд тенге финансируется из-за рубежа. Насколько качественно выполняется социальный заказ?

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев отметил, что в регионе проделана продуктивная работа по взаимодействию между НПО и государственными органами. Реализуемые в различных направлениях проекты позволяют совместно решать многие актуальные вопросы, волнующее общество.

- Вы увидели, какая работа ведется в регионе. Мы, со своей стороны выполняя поручения главы государства, по дальнейшему совершенствованию институтов гражданского общества, будем продолжать поиск новых путей взаимодействия, - сказал Нурлан Ногаев. – Для более глубокого понимания проблемных вопросов населения нами запущено мобильное приложение «Атырау Цифрлык Кабылдау» и чат-канала в Telegram «Акимат Атырауской области». Посредством информационных технологий граждане могут задавать волнующих их вопросы и оперативно получать ответы. Эта система работает уже более шести месяцев и показала свою эффективность. Работа будет продолжена.

На совещании с представителями НПО региона свое мнение высказал президент Гражданского Альянса Казахстана Асылбек Кожахметов.

- Сегодня гражданский сектор имеет более широкий смысл. Это и профсоюзы, и религиозный сектор – мечети, церкви. Высшие учебные заведения, место сосредоточения интеллектуального богатства. Они тоже должны быть вовлечены в это мощное движение неправительственного сектора. Если брать западные страны то, к примеру, в Голландии 15% населения страны работают в неправительственном секторе, в Казахстане всего 0,3%. Сегодня наша задача наладить системную работу между НПО и государственными органами. И визит в Атырау это еще одна возможность услышать предложения представителей региональных НПО, - сказал Асылбек Кожахметов.

По словам министра Калетаева, Гражданский Альянс видится одним из основных партнеров по организации диалоговых площадок между государством и институтами гражданского общества. Министр предложил использовать потенциал Гражданского Альянса в совершенствовании законодательства в сфере развития гражданского общества и в реализации Национального плана по развитию взаимодействия неправительственных организаций и государства. По его мнению, Гражданский Альянс мог бы стать республиканским методологическим центром для НПО, который взял бы на себя вопросы повышения устойчивости и конкурентоспособности казахстанских НПО, обучения новым знаниям

Кроме того, министр призвал Гражданский Альянс включиться в процесс разработки Просветительского проекта по продвижению программы «Рухани Жаңғыру» и новых социальных инициатив, а также принять участие в работе по передаче государственных функций в конкурентную среду.

Представители НПО в свою очередь высказали свое мнения и внесли предложения по улучшению взаимодействия государства и гражданского сектора.

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