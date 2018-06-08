Премьер РК ознакомился с цифровизацией и модернизацией крупных промышленных объектов Актау

Бакытжан Сагинтаев посетил в Актау производственную базу компании «Шлюмберже» и металлургический завод ТОО «Aktau Steel».

8 июня в рамках рабочей поездки премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил в Актау производственную базу компании «Шлюмберже» и металлургический завод ТОО «Aktau Steel», где ознакомился с ходом цифровизации и внедрением элементов Индустрии 4.0. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

Во время посещения казахстанского филиала компании «Шлюмберже» Бакытжан Сагинтаев ознакомился с технологическим процессом и новыми производственными и сервисными возможностями предприятия по обслуживанию нефтяных месторождений.

Руководитель «Шлюмберже» в Казахстане М. Разиев доложил о ходе цифровизации. Он рассказал, что Шлюмберже занимается предоставлением услуг по проектам «Цифровое месторождение», «I-invoicing», «Выставление счетов» таким нефтедобывающим предприятиям как ТОО «СП «Казгермунай», АО «Каражанбасмунай», КНОС, «Карачаганак Петролиум Оперейтинг», ТОО «Тенгизшевройл». По словам М. Разиева, в будущем предприятие намерено стать крупным узловым центром, оказывающим поддержку при реализации проектов во всем Каспийском

Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Компания работает более чем в 85 странах мира и насчитывает около 100 000 сотрудников свыше 140 национальностей.

Следующим объектом посещения стал металлургический завод ТОО «Aktau Steel», расположенный на территории промышленной зоны и введенный в эксплуатацию после модернизации в марте т. г. Следует отметить, что проект по реконструкции реализован с привлечением иностранных инвестиций на сумму $22 млн.

Премьер-министр осмотрел электросталеплавильный и прокатный цехи, где внедрено новое оборудование, соответствующее мировым стандартам. На сегодняшний день производственная мощность составляет 300 тыс. т квадратной заготовки и 250 тыс. т проката строительной арматуры в год. Готовая продукция поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется за рубеж.

Во время осмотра генеральный директор ТОО «Aktau Steel» Р. Мирзаев сообщил, что в настоящее время на предприятии создано порядка 150 рабочих мест. Вместе с тем, после после выхода завода на полную мощность количество мест будет увеличено вдвое.

За январь-апрель инвестиции в основной капитал Мангистауской области составили 131 млрд тг. Объем производства промышленной продукции за аналогичный период прошлого года составил 910 млрд тг. Индекс физического объема — 101,5% к соответствующему периоду 2017 г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, доля которой составляет 85,9% от общего объема производства промышленной продукции, объем производства составил 781,9 млрд тг, ИФО — 101,6%. В обрабатывающей промышленности (доля отрасли — 8,6%) за отчетный период произведено продукции на 78,5 млрд тг, индекс физического объема (ИФО) составил 112,2%.

Рост отмечается в производстве прочей неметаллической минеральной продукции — на 14,5%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — в 2,6 раза, резиновых и пластмассовых изделий — в 1,8 раза, кожаной продукции — в 1,2 раза.

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