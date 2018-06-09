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25 тысяч литров алкоголя вылили в канализацию Петропавловска

Вместе с алкогольной продукцией полицейские изъяли и табачную.

Фото : Честные продукты - LiveJournal9 июня 2018, 09:42

В Петропавловске слили в канализацию содержимое 52 тысяч бутылок водки, пива, бренди и шампанского. У владельцев алкогольной продукции не оказалось на нее разрешительных документов, поэтому товар был признан контрафактным, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

И если раньше незаконный алкоголь уничтожали бульдозерами на специальных полигонах, теперь это делают экологически чистым способом: откупоривают каждую емкость, сливают содержимое в канализацию, а стеклянные бутылки утилизируют.

Вместе с алкогольной продукцией полицейские изъяли и табачную. Ее тоже уничтожили. Больше 3 тысяч пачек сигарет облили бензином и подожгли.

- Водка, может быть, соответствует всем стандартам, однако, ввиду того, что производитель неизвестен и акцизные марки подделаны, то они товарообороту в дальнейшем не подлежат. Все лица, у которых было изъято, они все по решению суда привлечены к административной ответственности, - говорит руководитель Департамента госимущества и приватизации СКО Аман Турегельдин.


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