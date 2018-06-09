Полицейские Петропавловска предупредили почти тысячу владельцев домашних животных

В этом году в Петропавловске не зарегистрировано ни одного случая укуса людей собаками.

Сотрудники Местной полицейской службы УВД г. Петропавловска разъясняют горожанам правила выгула собак и кошек, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

В частности, следует знать места, в которых выгул собак запрещён: это детские площадки, территории дошкольных, школьных, медицинских учреждений, парки, скверы, стадионы, пляжи, за исключением специально отведённых мест. Местом выгула собак в Петропавловске является специально отгороженная площадка в Парке культуры и отдыха, а также места, отведённые на своих территориях КСК. Нельзя выгуливать собак лицам, не достигшим 14-летнего возраста; находящимся в нетрезвом виде. Собака на выгуле обязательно должна носить намордник и находиться на поводке. В местах скопления людей следует держать собаку на коротком поводке. Запрещено также купать четвероногих друзей в водоёмах общественного пользования: местах купания, фонтанах, водозаборах и т.д. Для кошек и собак декоративных пород правила не столь строгие, однако перевозить их в общественном транспорте можно только в сумках или специально предназначенных контейнерах.

Кроме того, экскременты за своими любимцами хозяева обязаны убирать немедленно, а в ночное время (с 23 до 6 часов утра) – не допускать шума животных, который помешал бы отдыху людей.

Правила выгула собак и кошек, определённые маслихатом Северо-Казахстанской области, распространяются на всех физических и юридических лиц. К сожалению, не все горожане строго их соблюдают.

«С начала года к административной ответственности по ч.1 ст. 408 Кодекса РК об административных правонарушениях «Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек» привлечено 988 человек, - сообщает начальник МПС УВД г. Петропавловска майор полиции Асан Смагулов. – Следует отметить, что штрафные санкции применены только 11 раз – в отношении людей, допустивших повторное нарушение. В остальных случаях нарушители получили предупреждение. Соблюдение правил необходимо для поддержания порядка и соблюдения санитарных норм. Нужно отметить, что в нынешнем году в Петропавловске не зарегистрировано ни одного случая укуса людей собаками».

Подворные обходы, во время которых полицейские разъясняют людям правила содержания четвероногих любимцев, проводятся на регулярной основе. Конечная цель стражей порядка – донести до каждого петропавловца мысль о необходимости соблюдения общепринятых норм. И тогда будут минимизированы извечные конфликты между владельцами собак и теми, кто не держит у себя животных.

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