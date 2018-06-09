Департамент обороны: Погибший срочник из Костаная был годен для воинской службы

По факту смерти военнослужащего проводится судебно-медицинская экспертиза.

Пресс-служба Департамента обороны Костанайской области и председатель медицинской комиссии прокомментировали смерть 21-летнего срочника из Костаная во время службы в Аягозе, пишут «Костанайские новости».

Председатель медицинской комиссии заместитель руководителя Управления здравоохранения Костанайской области Екатерина Слободенюк заявила, что погибший был годен к службе.

«При прохождении областного медицинского осмотра призывник Кружнов Валерий был годен для прохождения срочной воинской службы в данной войсковой части. Ему был выставлен диагноз «Нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу», то есть годен с незначительным ограничением», - сообщила Слободенюк.

В Департаменте обороны Костанайскй области сообщили, что в настоящее время причина смерти устанавливается. По факту смерти военнослужащего проводится судебно-медицинская экспертиза.

«По факту заявления в газете «Костанайские новости» сестры солдата срочной службы Кружнова Валерия: выражаем соболезнования в связи с гибелью военнослужащего, который проходил срочную службу в в/ч 10810».

Согласно Приказу министра обороны РК от 2 февраля 2018 года № 52 «О внесении изменения в Приказ министра обороны РК от 29 января 2013 года № 37 «Об утверждении требований, предъявляемых к соответствию состояния здоровья лиц для службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК», который был согласован министром здравоохранения РК 31 января 2013 года, данный диагноз допускается для прохождения службы в данной войсковой части», - добавили в департаменте.

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