Жительница Семея развела знакомых и родственников на два миллиона тенге

Красноречивая мошенница воспользовалась доверчивостью близких людей.

Заверяя, что гасить долги она будет самостоятельно, семейчанка уговаривала родных и близких брать кредиты, а деньги передавать ей. Историю незаурядных финансовых махинаций изучал суд № 2 Семея, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Жизненные перспективы 27-летней Татьяны Шипиловой (имена и фамилии изменены) были нерадостными. После развода она в одиночку растила двух ребятишек, нигде не работала и не располагала никакими источниками дохода. Зато у нее имелся поистине бесценный капитал — удивительная способность к внушению.

Весной прошлого года Татьяна позвонила сестре бывшего мужа. Как бы между делом она попросила о небольшой услуге — занять ей 150 000 тенге. Деньги клятвенно обещала вернуть в ближайшее время. Экс-золовка взяла кредит и передала просительнице наличные.

Вскоре Шипилова обратилась с аналогичной просьбой к бывшей свекрови. Та ей тоже не отказала — почти 190 000 тенге перекочевали в карман Татьяны после оформления кредита. Минул месяц — и Шипилова уговорила женщину подписать долговые обязательства еще на 120 000 тенге. Деньги, естественно, достались Татьяне. Через неделю бюджет предприимчивой дамы пополнила ровно такая же сумма — ее позаимствовала все та же родственница! Почему пенсионерка раз за разом соглашалась брать ссуды и передавать их экс-невестке, неизвестно

Шипилова продолжила деятельность. Ещё одна сестра бывшего супруга три раза оставила свои автографы на кредитных документах. В течение недели она частями передала Татьяне около четырёхсот тысяч тенге.

Другой родственнице со стороны бывшего мужа "повезло" больше: из ее рук Шипилова получила всего-то 30 000 тенге и планшет, который был взят "на два дня" и успешно заложен в ломбарде. Самой "успешной" оказалась ещё одна бывшая золовка: взяв ссуду дважды, она обогатила Татьяну лишь на 40 тысяч тенге.

Еще одну знакомую она смогла убедить заложить дом. Аргументы Татьяны звучали столь внушительно, что и супруг домовладелицы одобрил затею. Жильё стало залоговым имуществом, а доверчивая семейная чета выдала мастерице разговорного жанра 400 000 тенге.

Одну из жертв, Татьяна "соблазнила" посулом заработать 100 000 тенге. Мужчина дважды наведался в банк — и в результате свыше девятисот тысяч тенге достались Шипиловой.

Ни один из кредиторов не был в итоге удовлетворён хотя бы копейкой. Началось следствие, которое установило, что Татьяна тратила полученные деньги по своему усмотрению и не собиралась отдавать долги.

Шипилову признали виновной в мошенничестве. Учтя раскаяние подсудимой, хорошие характеристики и наличие на её иждивении двух малолетних детей, суд счёл возможным назначить ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. По искам потерпевших осуждённая должна будет выплатить разными долями порядка двух миллионов тенге.

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