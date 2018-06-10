Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Главы государств-членов ШОС подписали Циндаоскую декларацию

В целом, лидеры стран подписали 17 документов.

Фото : abctv.kz10 июня 2018, 13:03

Главы восьми государств-членов ШОС подписали Циндаоскую декларацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целом, лидеры стран подписали 17 документов, среди которых упомянутая выше Циндаоская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, решение об утверждении Плана действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, решение об утверждении Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы, об утверждении Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы и Программы действий по ее выполнению; решение о разработке проекта Программы сотрудничества по продовольственной безопасности и другие.

Кроме того, принято Совместное обращение глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества к молодежи, заявление глав государств-членов ШОС о совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве ШОС и Совместное заявление глав государств-членов организации по упрощению процедур торговли.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты