Назарбаев поделился впечатлениями от визита в Китай

Президент также сравнил некоторые аспекты жизни в Китае и в Казахстане.

Фото : Акорда

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о наиболее интересных аспектах жизни китайцев, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Наш визит по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прошел в очень знаменательное время - во-первых, когда Китай провел свой исторический съезд партии, который продолжил путь китайской рыночной экономики с китайской спецификой. Он даже сказал такое выражение: «Неважно, как называется партия - главное, что она ведет народ и добивается успеха». В этом высказывании есть много конкретного значения», - сказал Глава государства во время общения с журналистами. Президент также сравнил некоторые аспекты жизни в Китае и в Казахстане. «19 съезд принял очень серьезное решение - к юбилею самой партии и к юбилею КНР в 2049 году стать одной из двух самых великих экономик мира. У них есть все возможности и потенциал. Конечно, внутренних проблем в Китае много, народу много - к примеру, как сегодня мне рассказали, населенный пункт районного подчинения - 2 млн человек. Это провинциальный город - здесь живет 10 млн человек. Громадная страна, отсюда много внутренних проблем. Очень большой переезд из села в город, а их надо обеспечивать жильем. Вы посмотрели, как везде стоят однообразные дома - они построены, чтобы обеспечить население. Эти квартиры настолько сжаты, не то, что у нас. Говорят, откроешь дверь - и сразу попадаешь в гостиную. Никаких коридоров, как мы это делаем, нет. Потому что надо людей обеспечивать жильем», - сказал Н. Назарбаев. Глава государства отметил демократию в Китае и свободу волеизъявления народа. «Самое главное - каждые 5 лет проходят выборы, как и у нас. Народ волен избрать - не избрать. Поэтому просто для стабильности и для осуществления поставленных задач одного, двух сроков обычно не хватает. Надо длительно работать, продолжая курс», - отметил Глава государства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке