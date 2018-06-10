Назарбаев рассказал, что дарят друг другу президенты

Также Назарбаев заявил о необходимости поддержать президента РФ Владимира Путина.

Глава государства Нурсултан Назарбаев рассказал о традициях президентов дарить друг другу подарки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обычно главы государств что-то дарят, если хотите знать, что мне подарили, то сходите в музей. Там все стоит. Отсюда всегда красивую вазу дарят. Музей Президента есть в Библиотеке Первого Президента. Все, что есть, туда передается. Вчера мне подарили шелковый материал размером 15 метров, там горы Китая и надпись. Такая практика есть, речь не о дорогих, ценных подарках. Это не прилично делать. Знак внимания очень важен. Я подарил серебряное изображение горного барса», - сказал Глава государства во время встречи с журналистами.

Также Назарбаев заявил о необходимости поддержать президента РФ Владимира Путина, для чего Глава государства поедет на открытие чемпионата мира по футболу.

«Насчет Владимира Путина, Председатель КНР наградил его орденом, я это очень одобряю. В таких ситуациях российского президента нам нужно всем поддержать, чтобы поддержать его, я еду на открытие чемпионата мира по футболу. Хотя нужно ходить на финальные игры, но я еду. Некоторые же бойкотируют, не хотят. Мы близкие друзья, мы должны приехать, то есть отношения между главами государств складываются разные, в дружественных отношениях возникает дружба, но дружба политиков - это не любовь. Политическая дружба, человеческая, но бывает и то, и другое», - подчеркнул Президент.

«За твоей спиной интересы страны, государства, страны, которым ты руководишь. И в этих условиях все может быть при встрече, и разговоры другие, и подарки другие», - добавил Глава государства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!