Обществу нужно поменять свое отношение к здравоохранению - Амир Ахметов

Нужно повышать доверие к нашим врачам.

Ситуация со вспышкой менингита расколола наше общество на несколько лагерей. На информационном поле появились сторонники радикальных мер и защитники врачей, те, кто нагнетал страх и их оппоненты. В чем причина такого резонанса и как жить после этой большой ссоры? Сегодня, когда шум «битвы» затихает, мы решили поговорить об этом с человеком, который знает, что такое работа журналиста, но свою собственную жизнь посвятил медицине. Собеседник Zakon.kz – директор Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК Амир Ахетов.

- Амир Амантаевич, в связи с последними новостями о менингите и реакцией общественности, как Вы думаете, почему беда (а болезнь, уносящая жизни - это беда) не объединила людей, а разобщила?

В первую очередь, вы должны понимать, что менингитом люди болели и раньше, и, как говорит статистика, не меньше. Поэтому для врачей это были стандартные рабочие будни.

В этот момент на информационном поле образовалась некая пустота, которую нужно чем-то заполнять – и это тоже стандартные рабочие будни. Мы прекрасно знаем, что фабрика новостей – процесс круглосуточный, независимо от того, какого качества сырье на нее поступает. По этой же причине появилась масса публикаций в социальных сетях, которые разогрели всё до степени паники. Прибавьте к этому рассылки в мессенджерах: они создали ощущение катастрофы и накалили нервы до предела. Вот вам и раскол.

При этом важно знать, что степень чувствительности человека к той или иной инфекции зависит от иммунитета (который во многом зависит и от психологического настроя) и правильного поведения. К сожалению, публикации в соцсетях с требованием отставки министра здравоохранения, от инфекции не обезопасят.

Добавлю еще, что Елжан Биртанов работает в медицине много лет и большой профессионал, он намного лучше многих знает все проблемы здравоохранения и делает все, чтобы их решить.

- Но в целом имидж здравоохранения в стране и без менингитной «лихорадки» не самый лучший. Почему?

Когда я был абитуриентом, в 80-е, мединститут был третьим по популярности, после юридического и экономического. Был большой конкурс и тщательный отбор. Ребята действительно хотели быть медиками, потому что верили в то, что они могут помочь людям. Работать врачом было почетно. Сейчас отношение общества, журналистов, блогеров и власти к здравоохранению приводит к тому, что рейтинг профессии падает.

- Но разве не по причине непрофессионализма самих врачей сложился такой имидж работника медицинской сферы?

С этим не соглашусь. Это двусторонний процесс. С одной стороны, врач постоянно сталкивается с неуважением, обвинениями, бесконечными отчетами, проверками – с этим эмоционально очень сложно справиться. С другой стороны, он закрывается и не пытается наладить контакт с пациентом, которому иногда требуется простое внимание. Я думаю, нужно решать эту проблему комплексно.

- А как поднять рейтинг?

Наша система здравоохранения планомерно развивается. Думаю, для начала обществу необходимо поменять свое отношение к здравоохранению и сказать: мы не будем бесконечно хвалить зарубежные институты, мы не будем заявлять, что только в Южной Корее нам поставят верный диагноз. В моей практике встречается достаточно много людей, которые уезжают за рубеж на лечение, потом возвращаются к нам, и за гораздо меньшие деньги, а иногда и вообще в рамках государственной бесплатной медицинской помощи, получают точно такие же услуги.

Нужно повышать доверие к нашим врачам.

В продолжение темы имиджа: Больница Медицинского Центра Управления Делами Президента умеет креативно создавать новости: однажды вы пригласили журналистов и устроили им квест «Хирургия», во время которого они на себе почувствовали, что такое быть врачом. Заметно, что вы серьезно работаете над позиционированием, о чем во многом говорит и слоган клиники «Лучшие врачи работают здесь!». Зачем вам это нужно?

Мы действительно Больница номер один в стране. Мы сертифицированы по стандарту JCI – это очень высокий уровень нашего соответствия международным клиникам, который необходимо регулярно подтверждать.

Мы проводим большой кастинг для того, чтобы здесь работали только лучшие специалисты. Наших врачей мы постоянно обучаем за границей, приглашаем сюда лучших зарубежных специалистов. Кроме того, наши врачи каждый месяц выезжают в регионы и делятся с местными докторами своим опытом.

Как человек из глубинки сможет узнать о наших услугах? Только прочитав, что мы проводим очередной мастер-класс по кардиохирургии, приезжает еще один доктор из Швейцарии, что мы в рамках госзаказа готовы принять и провести операции для самых тяжелых больных из регионов. Таким образом через СМИ мы сообщаем людям: пожалуйста, обращайтесь в свои региональные департаменты здравоохранения, поликлинику и говорите: «я живу в таком-то районе, у меня тяжелое заболевание, и я слышал про доктора Икс в БМЦ УДП, который сейчас мог бы мне помочь».

- То есть у вас каждый день есть новости для страны. А сегодня какая новость?

Я могу сообщить, что вступила в активную фазу подготовка к строительству Центра ядерной медицины с производственно-циклотронным комплексом. Уже объявлен поиск партнеров этого сложнейшего проекта государственно-частного партнерства. Это значит, что все граждане Казахстана в будущем получат возможность пользоваться услугами ядерной медицины, не выезжая за границу. Проект сложный, дорогой, но очень необходимый для всей страны.

Кстати, к профессиональному празднику журналистов Больница Медицинского центра Управления делами Президента объявила конкурс на лучшую работу о БМЦ. Особенность конкурса в том, что участники будут лично презентовать свои работы, а жюри выставит оценки и по общим результатам объявит победителей. Так что приглашаю принять участие.

- Амир Амантаевич, Вы выросли в семье журналистов, и все-таки почему медицина, а не работа в СМИ?

Да, мой дед и мой отец – журналисты, но мама моя – медсестра. И у меня была возможность бывать и в редакции, и в больнице. В какой-то момент я решил, что работа врача очень нужна людям и выбрал медицину.

- Но написанное или сказанное в эфире слово способно так же, как и врач, лечить или напротив - вредить. Значит, медицина и журналистика в какой-то степени равнозначны?

Считаю, что информация все же имеет большее влияние, чем врач. Доктор может навредить одному человеку, а слово - целому обществу.

- Врачи Больницы Медицинского центра УДП РК в свободное время успевают побеждать в профессиональных спортивных турнирах, спасают дельфинов, участвуют в акции «Бессмертный полк» - все несколько похоже на пионерский лагерь, где заставляют ходить маршем. Это так?

В нашей Больнице работает около 2000 человек, каждый из них является индивидуумом, у каждого свой характер и свое дело. Наша команда - большой организм, который не способен функционировать без внутренних связей. Потому важно человеческое общение внутри коллектива.

Второй важный момент: Больница новая, у нас работают специалисты изо всех регионов страны, что определяет разную ментальность, разные медицинские школы, каждый доктор имеет свое мнение и статус. Нам необходимо прислушиваться к мнению сотрудников, стимулировать их больше общаться друг с другом, обмениваться опытом и служить одному делу.

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