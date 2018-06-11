О новых "группах смерти" в соцсетях рассказала Балиева
Многие операторы связи предлагают услугу родительского контроля
Уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева призвала родителей уделить особое внимание детям во время летних каникул, сообщает Zakon.kz.
"Мне поступают тревожные сообщения, что в сети "Вконтакте" снова стали появляться группы, в которых детей призывают покончить жизнь самоубийством. Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом и я держу руку на пульсе. Однако выявление таких групп и блокировка может занять какое-то время. В связи с чем я обращаюсь за помощью, если вам стала известна такая группа, сообщайте об этом в органы", - написала она в Facebook.
Она порекомендовала рассказать детям об опасности таких групп.
"Если им кто-нибудь будет угрожать в интернете, первое что они должны сделать - это сообщить вам. Вы же в свою очередь сразу сообщайте правоохранительным органам. Расскажите в качестве примера о группе "Синий кит", где погибло несколько детей в нескольких странах СНГ. Этих детей пугали, что если они не убьют себя, то организаторы группы якобы убьют их семью. Расскажите о том, что организатора в итоге поймали, им оказался подросток. И для него это была всего лишь игра", - сообщила она.
Отмечается, что сейчас многие операторы связи предлагают услугу родительского контроля. Загипа Балиева порекомендовала рассмотреть возможность ее использования.
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