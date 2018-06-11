Спасатели усиливают меры безопасности на водоемах Акмолинской области

Торжественное открытие трех общественных спасательных постов состоялось в Акмолинской области.

Три новых общественных спасательных поста открыты на озере Зеренда в ТОО «Зерен-нур», в парке отдыха «Ак-Данат» и в базе отдыха «Кымкөл», передает Zakon.kz со ссылкой на ГУ ОСО ДЧС Акмолинской области.

В мероприятии приняли участие представители руководства ДЧС области, ОЧС Зерендинского района и представители средств массовой информации. Открыл мероприятие руководитель оперативно-спасательного отряда Даулет Шамиганов. Он отметил, что работа по созданию общественных спасательных постов и проведение совместных профилактических мероприятий, дает положительный результат и будет вестись на протяжении всего купального сезона.

«В целях обеспечения безопасности и недопущения гибели людей на водоемах области в текущем году, Департаментом по чрезвычайным ситуациям проводятся совместные профилактические мероприятия с заинтересованными государственными учреждениями, местными исполнительными органами, руководителями санаторных и оздоровительных учреждений. Одним из действенных и эффективных мероприятий является создание на водоемах области, общественных спасательных постов. Именно такие общественные спасательные посты мы сегодня открываем на озере Зеренда в ТОО «Зерен-нур», в парке отдыха «Ак-Данат» и на базе отдыха «Кымкөл», и это не случайно, так как Зерендинский район является курортной зоной и в летний период здесь ежегодно в разы увеличивается поток отдыхающих», – сказал Д. Шамиганов.

Выступившие на открытии постов руководители зон отдыха поблагодарили руководство Департамента и отряда за оказанную помощь в подготовке общественных спасателей и выразили уверенность, что совместными усилиями безопасность отдыхающих на озере Зеренда, во время купального сезона текущего года, будет обеспечена.

Затем в торжественной обстановке, руководителем отряда, общественным спасателям были вручены удостоверения.

В завершении торжественной части открытия общественного спасательного поста, руководителем отряда и руководителем общественного спасательного поста был проведен брифинг с представителями средств массовой информации. На брифинге были даны интервью для областных и республиканских телеканалов и журналистам областных и городских газет.

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