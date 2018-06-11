Не так вредно. Результаты исследований о вреде курения

В текущий обзор успели попасть 24 отчета независимых исследований на самые разные темы, объединенные лишь объектом исследования – системой нагревания табака IQOS.

Производитель широко известной в Казахстане системы нагревания табака IQOS выпустил новый Обзор научных исследований. В этот раз документ посвящен сравнению полученных результатов клинических и лабораторных исследований независимых организаций – ведущих научных институтов мира, а также околоправительственных органов ряда стран. Наша редакция изучила 15-страничный документ и пришла к собственным выводам.

В текущий обзор успели попасть 24 отчета независимых исследований на самые разные темы, объединенные лишь объектом исследования – системой нагревания табака IQOS. Среди ссылок на источники из США, Японии, Германии, Нидерландов, Китая, Греции, Великобритании, Швейцарии мы не нашли лишь Южной Кореи, отчет которой был опубликован, по всей видимости, после верстки Обзора ФМИ.

Согласно приведенным данным, на сегодня ФМИ было опубликовано более 35 экспертных статей, посвященных электронным системам нагревания табака и освещающих разные этапы научной оценки. Среди них и химический состав аэрозоля, и токсикологические, клинические исследования – все в соответствии со сводом международных требований к лабораторным и клиническим исследованиям. В результате проведенных исследований производитель установил, что аэрозоль нагреваемого табака содержит значительно меньше токсинов по сравнению с сигаретным дымом. Это, в свою очередь, приводит к значительному сокращению воздействия токсинов на организм курильщиков, сделавших выбор в пользу нагреваемого табака.

Интересно и то, что, будучи представленным на рынках уже более 30 стран, продукт вызывает все больший интерес со стороны научного сообщества и властей. Именно с этим компания связывает все растущее число рецензий и правительственных отчетов, в которых либо дается оценка уже полученным результатам, либо приводятся результаты исследований третьих сторон. Такие исследования охватывают как химический состав аэрозоля, так и вероятность влияния продукта на состояние здоровья потребителей.

Так, 6 февраля исполнительный орган Минздрава Великобритании - Public Health England – выпустил отчет об альтернативных сигаретам продуктах, в который впервые были включены продукты с нагреваемым табаком. Среди прочих выводов, нагреваемый табак был назван продуктом с вероятно меньшей подверженностью потребителя вредным веществам по сравнению с сигаретами, а также «согласно имеющимся доказательствам, нагреваемые табачные изделия могут быть менее вредными, чем сигареты и возможно более вредными чем электронные сигареты».

5 мая этого года Немецкий Федеральный Институт Оценки Риска (BfR) опубликовал статью в издании «Архивы Токсикологии» об электронных продуктах нагревания табака. В своем исследовании они проанализировали основной поток аэрозоля IQOS по Правилам Минздрава Канады, в результате чего обнаружили значительное снижение определенных токсинов на 80-99%, что соответствует данным исследований производителя. Эти результаты позволили Институту сделать вывод о том, что система нагревания табака вероятно снижает подверженность курильщика к токсинам. В заключении исследования говорится о необходимости дальнейших исследований, чтобы определить, насколько же снижается вред.

Вместе с тем, на днях Южнокорейское Агентство по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами опубликовало результаты своего исследования, отметив, что системы по нагреванию табака, например, IQOS, Lil и Glo, вредны, как и сигареты, а также производят больше смолы и содержат канцерогены. Однако, как ранее заявляла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и что подтверждается другими многочисленными исследованиями, смола является сопутствующим продуктом горения, то есть образуется при сжигании табака, и по этой причине не может быть даже измерена при нагревании табака до 400 градусов по Цельсию. Столь противоречащие заявления авторитетных органов здравоохранения, как минимум, вызывают вопросы, а случайного читателя могут лишь ввести в заблуждение.

Наши выводы подтверждает и высказывание Public Health England о том, что курильщики плохо информированы о разной степени вреда сигарет, электронных сигарет и нагреваемого табака. В частности, Институт отмечает: «то, как результаты некоторых исследований (с частичными ограничениями) были сформулированы и представлены, а затем использованы в СМИ, могут спровоцировать серьезные сомнения», и что такие «неточные или неприемлемые отчеты» могут значительно повлиять и создать ошибочное мнение. Институт добавляет, что «пока существует такое некорректное представление в отношении снижения вреда от табакокурения», «курение остается очень опасным».

Согласитесь, инновации и технологии улучшают нашу жизнь. И покуда большинство ведущих научных организаций мира соглашаются с тем, что именно сжигание табака производит дым и большую часть вредных веществ, провоцируя тем самым опасные заболевания, бездымные продукты, подтвержденные научными данными, сулят снижение вреда для тех, кто предпочитает курить и дальше.

Источник: портал caravan.kz

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