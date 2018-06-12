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Уроженец села Жанатас стал новым главой аппарата акима Шымкента

Он имеет высшее экономическое образование, владеет русским, турецким и английским языками.

Фото : otyrar.kz12 июня 2018, 06:10

Назначен новый руководитель аппарата акима Шымкента. Им стал Алтай Сембекулы Али. Родился в 1985 году в селе Жанатас Жамбылской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Имеет высшее экономическое образование, владеет русским, турецким и английским языками. Начал карьеру в 2005 году как сотрудник центра связи предприятия «Рахат Палас Отель» казахстанско-австрийского АО «Рахат».

Затем занимал должности внештатного и штатного менеджера департамента субсидирования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», был главным специалистом городского суда Астаны.

Кроме того, работал главным консультантом главного инспектора отдела регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК, главным консультантом отдела регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК, главным экспертом секретариата Премьер-Министра РК, главным экспертом управления внешних связей Премьер-Министра РК.


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