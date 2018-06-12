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Полностью автономная версия автопилота Tesla выйдет в августе

Последнее обновление было выпущено в 2016 году.

Фото : РИА Новости / Tesla12 июня 2018, 08:46

В августе компания Tesla обновит программное обеспечение системы Autopilot, которая используется на электромобилях компании, до "Версии 9", пишет РИА Новости.

Отвечая на вопросы пользователя, жаловавшегося на проблемы с автопилотом (который в настоящее время считается полуавтономным), создатель Tesla рассказал, что обновление до полностью автономной версии выйдет в августе.

"Все ресурсы системы целиком и полностью ориентированы на обеспечение безопасности. С "Версией 9" наши автомобили станут полностью автономными", — написал Маск в Twitter.


Однако он пока не представил никаких подробностей о системе, которая могла бы ускорить появление самоуправляемых автомобилей на дорогах Соединенных Штатов.

Маск ранее жаловался на чрезмерную концентрацию внимания на несчастных случаях с участием самоуправляемых автомобилей, заявив, что самоуправляемые автомобили будут намного безопаснее водителей-людей.

"Совершенно неправильно, что авария Tesla, которая привела к сломанной лодыжке, на первой полосе газет, а о 40 000 человек, погибших в автокатастрофах в прошлом году, почти никто не говорит", — писал Маск.

Обновление "Версия 8" было выпущено в 2016 году. И это было наиболее существенное программное обновление, которое принесло обновлённый пользовательский интерфейс, новые функции и несколько улучшений для функции самостоятельного управления Autopilot.


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