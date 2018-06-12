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Внесены изменения Правила и формы представления сведений, необходимых для осуществления мониторинга
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 апреля 2018 года № 453 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 140 «Об утверждении Правил и формы представления сведений, необходимых для осуществления мониторинга» (не введен в действие)
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В частности, в Правила внесены следующие изменения:
Правила представления сведений, необходимых для осуществления мониторинга разработаны в соответствии с подпунктом 5-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 12 июня 2003 года «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» определяют порядок и сроки представления сведений, необходимых для осуществления мониторинга (далее - сведения).
Сведения представляются лицом, осуществляющим производство табачных изделий (далее - декларант) в соответствующий орган государственных доходов.
Отчетным периодом представления сведений является календарный месяц и сведения представляются ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Налогоплательщики, вошедшие в перечень крупных налогоплательщиков, утверждаемый Правительством Республики Казахстан, представляют сведения в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан без представления сведений в соответствии с настоящими Правилами.
Сведения представляются на бумажных или электронных носителях.
При представлении сведений:
1) на бумажном носителе - заполняется шариковой ручкой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства. При заполнении сведений не допускаются исправления, подчистки и помарки;
2) на электронном носителе - заверяется электронной цифровой подписью.
Сведения заполняются в натуральных показателях (тысяч штук/килограмм) с указанием суммы (тенге).
При отсутствии показателей соответствующей ячейки сведения не заполняются.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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