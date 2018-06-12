В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Правила представления сведений, необходимых для осуществления мониторинга разработаны в соответствии с подпунктом 5-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 12 июня 2003 года «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» определяют порядок и сроки представления сведений, необходимых для осуществления мониторинга (далее - сведения).

Сведения представляются лицом, осуществляющим производство табачных изделий (далее - декларант) в соответствующий орган государственных доходов.

Отчетным периодом представления сведений является календарный месяц и сведения представляются ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Налогоплательщики, вошедшие в перечень крупных налогоплательщиков, утверждаемый Правительством Республики Казахстан, представляют сведения в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан без представления сведений в соответствии с настоящими Правилами.

Сведения представляются на бумажных или электронных носителях.

При представлении сведений:

1) на бумажном носителе - заполняется шариковой ручкой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства. При заполнении сведений не допускаются исправления, подчистки и помарки;

2) на электронном носителе - заверяется электронной цифровой подписью.

Сведения заполняются в натуральных показателях (тысяч штук/килограмм) с указанием суммы (тенге).

При отсутствии показателей соответствующей ячейки сведения не заполняются.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.