Трамп заявил о большом прогрессе на встрече с Ким Чен Ыном

Встреча прошла "лучше, чем можно было ожидать".

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет документ с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает РИА Новости

"Мы прямо сейчас идем на подписание", — сказал Трамп журналистам, не уточнив, о каком документе идет речь.

По словам Президента США,"большой прогресс" был достигнут на встрече и она прошла "лучше, чем можно было ожидать".

Встреча лидеров двух стран проходит в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. Как сообщалось ранее, лидеры двух стран собирались обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.

Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.

Комментируя предварительные итоги переговоров, Трамп назвал их "очень и очень хорошими", и выразил надежду, что удастся решить "большие проблемы и большие дилеммы". Свои отношения с лидером КНДР он оценил как "отличные".

В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесном сотрудничестве с Трампом. Он выразил надежду, что Пхеньян и Вашингтон преодолеют проблемы в их отношениях.

В то же время ответа на трехкратно заданный журналистами вопрос о возможности отказа от ядерного оружия северокорейский лидер не дал.

Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает на нормализацию отношений с КНДР, и не исключил возможность подписания мирного договора с Пхеньяном, однако добавил, что США не смогут принять отказ Северной Кореи от полной денуклеаризации, а в противном случае санкции и давление мирового сообщества на Пхеньян будут усиливаться.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!