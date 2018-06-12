КНДР хотели быть представлены равной США на саммите в Сингапуре

Это касалось "церемонии и обеспечения безопасности" и всего того, как происходящее в Сингапуре "преподносится миру".

Северокорейская сторона при подготовке встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре уделяла большое внимание тому, чтобы государства были представлены, как равные, сообщает ТАСС.

По словам его источника из числа официальных лиц США, представители КНДР хотели, чтобы две страны были представлены "как равные". Это якобы касалось "церемонии и обеспечения безопасности" и всего того, как происходящее в Сингапуре "преподносится миру". "Северокорейцы отнеслись к этому очень чувствительно", - отметил источник.

По сведениям СМИ, американская сторона по большей части согласилась удовлетворить запросы Пхеньяна. Они касались, в частности, числа официальных лиц с каждой из сторон на двусторонних встречах, а также количества флагов государств во время церемонии, посвященной прибытию лидеров.

Источники телеканала полагают, что запросы со стороны Пхеньяна относительно "паритета" между странами имели место, в частности, "в ситуациях, где это могло не быть обосновано с точки зрения логистики". В публикации отмечается, что логотип саммита был разработан американской стороной, а представители КНДР его утвердили.

Руководители США и КНДР сначала провели встречу один на один продолжительностью около 38 минут вместо отводившихся на нее 45. В ней, помимо Ким Чен Ына и Дональда Трампа, принимали участие только двое переводчиков. Затем состоялись переговоры в расширенном составе, длившиеся около полутора часов. По их окончании делегации, к которым добавилось еще несколько участников, направились на рабочий обед.

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