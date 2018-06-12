Рейды по выявлению неплательщиков налогов начались в парках Алматы

За один день выявлено 5 предпринимателей работающих без регистрации в налоговых органах и более 20 наемных работников, получающих зарплату в «конвертах».

Управлением госдоходов по Медеускому району. г. Алматы совместно с акиматом Медеуского района с 11 июня ведутся проверки предпринимателей, осуществляющих деятельность в городских парках, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УГД по Медеускому району.

Главный вопрос, интересующий проверяющих – исполнение бизнесменами налоговых обязательств, в том числе постановка на учет в налоговых органах, наличие и применение контрольно-кассовых машин и POS-терминалов, отражение наемных работников в налоговой отчетности.

Учитывая, что в Центральном парке отдыха и культуры и в парке «Кок-тобе» сконцентрировано большое количество предпринимателей, работа начата именно с них.

«Только за первый день рейдов, установлено 5 предпринимателей осуществляющих деятельность без регистрации в налоговых органах, соответственно, не уплачивающих налоги. В 6 торговых точках отсутствуют контрольно-кассовые машины, а также в 11 точках отсутствуют POS – терминалы. Кроме того, выявлено 26 наемных работников, не заключивших трудовые договора с работодателями и получающих зарплату в «конвертах». Следовательно, по данным работникам отчисления в бюджет не производились», – говорится в сообщении УГД.

Всем нарушителям дан трехдневный срок для самостоятельного устранения нарушений законодательства. В противном случае налоги будут взыскиваться со штрафными санкциями.

«Заработная плата «в конвертах» не гарантируют правовой защищенности в случае нарушений законодательства, как работникам, так и работодателям. При увольнении, сокращении или в случае болезни сотрудник не может рассчитывать на компенсацию. Это лишает его конституционного права на защиту своих законных интересов в судебном порядке, а также возможности подтвердить доходы, то есть неофициальная выплата доходов работающему населению влечет за собой и социальную незащищенность работников», – отметили в ведомстве.

Работа в данном направлении продолжается.

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