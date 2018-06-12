В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» утверждена Единую методику расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг.

Единая методика предназначена для расчета местного содержания при закупке товаров, работ и услуг:

1) государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству и аффилированными с ними юридическими лицами, осуществляющими приобретение товаров, работ и услуг в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»;

2) национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями, их дочерними и аффилированными компаниями, иными юридическими лицами с участием государства;

3) недропользователями и (или) лицами, уполномоченными недропользователями осуществлять закуп товаров, работ и услуг в соответствии с Кодексом;

4) организациями, закупки товаров, работ и услуг которых подлежат мониторингу местного содержания, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2009 года № 366 «Об утверждении перечня организаций, закупки товаров, работ и услуг которых подлежат мониторингу казахстанского содержания»;

5) концессионерами.

Расчет местного содержания при закупке товаров, работ и услуг проводится с целью:

1) мониторинга и/или контроля соблюдения обязательств по закупкам в части местного содержания;

2) определения степени вовлеченности отечественных предприятий в поставки товаров, работ и услуг;

3) оценки уровня конкурентоспособности отечественной промышленности.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.