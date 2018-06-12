Впервые в Атырау пройдет ночной марафон

В Атырау состоится ночной марафон, посвященный 20-летию со дня основания столицы Казахстана Астаны.

Яркое и фееричное мероприятие организаторы посвятили празднованию юбилея столицы, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

7 июля в Атырау состоится ночной марафон, посвященный 20-летию со дня основания столицы Казахстана Астаны. По словам организаторов забега, мероприятие станет логическим продолжением "Atyrau Marathone - 2018", который прошел 13 мая.

- Так как общегородской марафон проводится в Атырау раз в году, ночной марафон мы хотим провести для того, чтобы поддержать интерес у жителей и гостей города к бегу. В течение всего года мы намерены проводить подобные мероприятия, чтобы люди не забывали этот вид спорта. В различных городах и странах уже начали проводить подобные забеги, и Атырау не станет исключением, - рассказал вице-президент оргкомитета "Atyrau Marathone - 2018" Юрий Пономарев.

Главное условия для участия в ночном марафоне – это наличие светящихся элементов на спортивном костюме – фонарики, неон или гирлянды. Отметим, что дистанция для бегунов составит 5 км. На старте участникам будут выдаваться неоновые браслеты, на финише бегунов ждут медали, праздничный салют и дискотека.



-Для жителей и гостей города Атырау это станет не просто спортивным мероприятием, а больше праздником. Так как в эти дни весь Казахстан будет праздновать День столицы, ночной марафон станет продолжением череды праздничных мероприятий в нашем регионе и станет традиционным, - рассказал руководитель управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамат Бекет.

В завершении мероприятия организаторы ночного марафона выберут самый креативный и "светящийся наряд".

Дата проведения ночного марафона: 7 июля

Место сбора: Ледовый дворец

Место финиша: Акимат Атырауской области

Время сбора: 22.00

Время старта: 23.00

Возраст: 14+

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